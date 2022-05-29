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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف نوع جديد من السحالي وتسميتها بروكتوبورس اوبتيموس تيمنا بفيلم شهير

سحالي
سحالي

اكتشف العلماء نوعا جديدا من السحالي بمحمية ماتشو بيتشو التاريخية في بيرو

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وحسب وكالة الأنباء الالمانية، قالت هيئة حماية البيئة في بيرو ببيان إنه تم إطلاق اسم «بروكتوبورس اوبتيموس» على النوع الجديد تيمنا باسم شخصية أوبتيموس برايم من فيلم «ترانسفورمرز»؛ الذي تم تصوير جزء منه في ماتشو بيتشو.


وتم اكتشاف نوع جديد آخر من السحالي بمحمية ماشيغوينغا في منطقة كوسكو ببيرو، وتم إطلاق اسم «بروكتوبوروس كاتيريناي» عليه تيمنا باسم عالمة الأحياء كاتيرين بينو بولانوس. ويعتبر النوعان من الفصائل المعرضة لخطر الانقراض.

السحالي بيتشو الألمانية العلماء

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