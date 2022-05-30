لمحبي البيك أب.. نظرة شاملة عن رام 2500 موديل 2022 بالسوق العماني|صور

تعتبر النسخة رام 2500 موديل 2022 واحدة من ابرز اصدارات البيك اب داخل الاسواق العالمية والعربية، حيث تحتل مكانة قوية وسط هذه الفئة، لما تتمتع به من قدرات ميكانيكية قوية، وهيكل خارجي مميز، إلى جانب التجهيزات الداخلية وبرامج دعم قائد المركبة.

رام 2500 موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن النسخة رام 2500 موديل 2022 بالسوق العماني.

زودت السيارة رام 2500 موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات، يستطيع انتاج قوة قدرها 410 حصانا، و 580 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات.

رام 2500 موديل 2022

وتتسارع السيارة رام 2500 موديل 2022 من نقطة الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 8.6 ثانية، بينما تظهر من الخارج بجنوط رياضية انيقة وعجلات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية الانطلاق على الطرق الوعرة.

رام 2500 موديل 2022

كما تعتمد السيارة رام 2500 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 3.792 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 6.067 متر، و 2.119 متر للعرض، و 2.054 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 1500 لتر، بالاضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، مع واجهة أمامية ذات اطلالة صارمة.

رام 2500 موديل 2022

وتضم السيارة رام 2500 موديل 2022 حزمة من تقنيات الحماية ومنها، كاميرا 360 درجة، و فرامل ABS و EBD، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى التحكم في الثبات، والتوازن الالكتروني، وكامير خلفية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في الجر، مع حساسات حركة أمامية وخلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

أسعار السيارة رام 2500 موديل 2022 بالسوق العماني

وتقدم السيارة رام 2500 موديل 2022 داخل السوق العماني عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة سعرية قدرها 28.900 ريال.