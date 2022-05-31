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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمقاومة الحر.. طريقة تحضير سموثي التوت بالليمون

سموثي التوت
سموثي التوت

يحتاج جسم الإنسان إلى شرب كميات كبيرة من الماء والعصائر المنعشة في فصل الصيف، لترطيب الجسم وتعويض ما فقده من الماء على مدار اليوم.

ويعتبر عصير التوت بالليمون أفضل عصير منعش مثلج يمكن تناوله في الليل بعد انتهاء الحر، تعرف على الوصفة وفقا لموقع eatingwell.

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مقادير عصير التوت بالليمون 

2 كوب من التوت الطازج ، بالإضافة إلى المزيد للتقديم
1 كوب عصير ليمون طازج
نصف كوب سكر 
نصف ملعقة صغيرة ملح
4 أكواب ماء
ثلج للتقديم

طريقة تحضير عصير الليمون بالليمون 

1- ضعي التوت الأزرق وعصير الليمون والسكر والملح في الخلاط. 

2- قومي بتشغيل الخلاط حتى تتجانس، حوالي 45 ثانية.

3- صب الخليط من خلال مصفاة شبكية دقيقة في إبريق كبير.

4- قسّمه بين 8 أكواب مملوءة بالثلج وضع فوقها المزيد من العنب البري.

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