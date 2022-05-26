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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يخلصك من الوزن الزائد في لمح البصر.. فوائد عصير الصبار

الصبار
الصبار

يحتوي الصبار على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي  تساعد  على تعزيز الصحة العامة و فقدان الوزن إليك  فوائد مذهلة للصبار لإنقاص الوزن وفقا لموقع “boldsky فهو غني بفيتامينات مثل أ ، ب ، ج ، هـ ، التي تعمل على طرد السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي ، مما يساعد على فقدان الوزن بشكل أكبر.

 

فوائد شرب عصير الصبار

1-فرص الإصابة بأمراض مثل السكري

يُعرف الصبار بأنه أحد أفضل الطرق لتهدئة حروق الشمس فهو يحتوي  على مضادات الأكسدة ، أو المواد التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

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2-يساعد على تنظيف البشرة
 

قد يبدو الأمر غير منطقي ، لكن غالبًا ما تصاب بحب الشباب لأنك تعاني من الجفاف. نتيجة لذلك ، تفرز بشرتك المزيد من الدهون ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.إذا كنت تشرب عصير الصبار ، فسوف تحصل على الماء ". "هذا سيمنح بشرتك رطوبة إضافية ، وبالتالي تقل فرص إصابتك بحب الشباب."

3-يخفف الإمساك


إذا كنت مصابًا بالإمساك ، فهذه أخبار جيدة.. يمكن أن يؤثر قوام عصير الصبار على قوام أنبوبك، وتحديداً بجعله أكثر ليونة.

فوائد جل الصبار للبشرة والتهاب المفاصل 

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4-يقلل من الحموضة المعوية


تحدث الحموضة المعوية عندما ينتقل حمض المعدة إلى المريء. أظهرت نتائج دراسة صغيرة عام 2015 أن عصير الصبار يمكن أن يخفف بعض الأحماض في المعدة التي تسبب حرقة المعدة.

5-يحافظ على صحة العين


 عصير الصبار مليء بالبيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة عادة في الخضار والفواكه البرتقالية والصفراء. يحول جسمك بيتا كاروتين إلى فيتامين أ ، وهو فيتامين مرتبط بصحة العين بشكل عام.

 

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