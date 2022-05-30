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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روسيا تقرر تصنيع أشباه الموصلات داخل معمل في الفضاء

علماء روس
علماء روس

صنع علماء روس نموذجا اختباريا لمنظومة تقوم بتخليق التراكيب شبه الموصلة في المحطة الفضائية الدولية.

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 وحسبما نشرت وكالة أنباء «تاس» سيخضع النموذج لاختبارات بمعهد «رجانوف» لفيزياء أشباه الموصلات، وذلك حسبما قال كبير مصممي المشروع ألكسندر نيكيفوروف رئيس المختبر في المعهد الذي قال إن النموذج سيلتحم أثناء الاختبارات على الأرض بمجسم من المحطة الفضائية الدولية.

 موضحا «أن تراكيب أشباه الموصلات متعددة الطبقات تم تخليقها عن طريق وضع طبقات من ذرات العناصر الكيميائية المختلفة على منصة خاصة يؤدي لتشكيل التراكيب النانوية متعددة الطبقات. 

لذا يجب أن تجري تلك العملية في ظروف الفراغ التام كيلا تتدخل ذرات غريبة في مادة حديثة المنشأ ولا تؤثر على خصائصها. لكن من الصعب الحصول على مواصفات الفراغ التام على الأرض، لذلك يمكن الحصول عليها بسهولة في الفضاء.

 وقد قرر العلماء إنشاء معمل يُنتج أشباه الموصلات في مدار الأرض مباشرة».


وبين نيكيفوروف أن مرحلة ختامية لاختبارات نموذج المنظومة ستجري نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل؛ حيث سيتم التحام المنظومة بمجسم من المحطة الفضائية الدولية ثم بالمحطة الفضائية الحية والتأكد من جاهزيتها.


جدير بالذكر، ان المواد التي سيتم تخليقها بواسطة المنظومة في الفضاء المكشوف قد تستخدم لإنتاج الإلكترونيات الدقيقة والضوئيات، بما فيها أجهزة الكشف عن الضوء والليزر، وكذلك البطاريات الشمسية عالية الأداء.

صنع المحطة الدولية علماء الفضائية

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