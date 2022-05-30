مشادة علي الهواء بين وائل جمعة ويوسف شيبو بسبب جمهور نهائي الأبطال

وقعت مشادة كلامية حادة بين يوسف شيبو نجم الكرة المغربية ووائل جمعة نجم الأهلي السابق خلال الإستوديو التحليلي الخاص بقناة بين سبورت علي الهواء .

وانفعل وائل جمعة بسبب كثرة تواجد جمهور الوداد المغربي وعدم دخول جمهور النادي الاهلي .

وجاء رد يوسف شيبو : الكاف أعطاك حقك وليس لنا دخل فى ذلك .

ورد وائل جمعة علي نجم الكرة المغربية : "المفروض الملعب النص بالنص .

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة الوداد المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت المغرب، على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويضم تشكيل الأهلي كلاً من :



حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات - أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء : رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – على لطفي – عمرو السولية – صلاح محسن – محمد مجدي أفشة – محمود وحيد – كريم فؤاد.