نائب وزير الاتصالات: لدينا 130 خدمة على بوابة مصر الرقمية.. فيديو

قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة ، إن بوابة مصر الرقمية الخاصة بالتحول الرقمي والميكنة تحتوي علي مجموعة من الخدمات وصل عددها هذا الشهر إلي 130 ومازالوا في زيادة .

وأضاف خالد العطار خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن الأن نسبة الإنجاز في تقديم الخدمات للمواطنين وصلت إلي 35 % من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنين ، مؤكدا أن التحول الرقمي يساعد المواطنين في الحصول علي الخدمات ببطاقة الرقم القومي من علي بعد .

وأوضح خالد العطار ، إن الوزارة تعمل الأن علي تحويل خدمات الجهات إلي خدمات المواطنين ،؛ مؤكدا أن الوزارة أنجزت الكثير من الربط البيني الذى يساعدني علي سحب البيانات من جهة إلى أخرى لتأدية خدمة معينة .