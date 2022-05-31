نائب وزير الاتصالات: 4 ملايين و800 ألف شخص استفادوا من الخدمات على بوابة مصر الرقمية .. فيديو

قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة ، إن بوابة مصر الرقمية قدمت خدمات إلي 4 ملايين و800 ألف شخص ونستهدف الوصول إلي 15 أو 20 مليون مستفيد من الخدمات ومن المحافظ الإلكترونية .

وأضاف خالد العطار خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن الوزارة تعمل علي تقديم الخدمات للمواطنين لجميع المواطنين بمختلف ثقافتهم الرقمية ، مؤكدا أن هناك الكثير من المواطنين يستخدمون البوابة الرقمية اكثر من التليفون والبريد.

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا تنهي العديد من الوظائف وتخلق العديد من الوظائف الأخرى ، مؤكدا أن مصر تملك فرصة واعدة للوظائف الجديدة والاسان المصري هو عنصر المنافسة الأساسي في العصر الحديث .