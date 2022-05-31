الاتصالات: مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث سرعة الإنترنت..فيديو

قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة ، إن سقف طموحات التكنولوجيا دائما يتزايد مع الوقت، منوها أن مصر كانت متأخرة في أفريقيا وبعدها وصلننا إلى المركز الرابع والآن مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث سرعة الإنترنت.

وأضاف خالد العطار خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن مصر الآن تبحث عن سرعات أعلى من ذلك للانترنت مشيرا إلي أن النت في المنازل وصل إلى سرعة 70 ميجا وأنا جربتها بنفسي من 4 أو 5 سنين كانت سرعته 4 ميجا .

واوضح خالد العطار ، إن سرعة الانترنت الآن في مصر على الموبيل 86 ميجا هذه السرعات لم نكن نحلم بها، مشيرا إلي أنه من الممكن أن يحدث نوع من الاختناق في الخدمة في بعض الأماكن بسبب زيادة الاستخدام ولم يعد الآن هناك قطع أو تأخر في الخدمة مؤكدا أن الانترنت الآن لم يعد وسيلة ترفيه ولكنه وسيلة عمل .