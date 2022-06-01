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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين الفقي تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات

نرمين الفقي
نرمين الفقي

أعلنت الفنانة نرمين الفقي، حصولها على الاقامة الذهبية من الامارات العربية المتحدة حيث نشرت صورة الاقامة من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

 

وكانت نرمين الفقي، قد قالت إن مشاركتها في مسلسل الكبير أوي  سببت سعادة كبيرة لها مؤكدة أن فور تلقيها عرض المشاركة في العمل ضحكت تلقائياً.

بعد ظهورها في الكبير أوي.. نرمين الففي حديث السوشيال ميديا

وأضافت نرمين  خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة  ”المذاع على قناة أون تقديم الإعلامية لميس الحديدي: اعتبرت ظهوري فيها  نوع من الأعمال الكوميدية ولأول مرة  في حياتي أقبل أكون ضيفة شرف لكن لا يمكن أرفض  طلب لشركة " سينريجي " التي دعمتني العام الماضي".


ولفتت إلى أن: "عملت مشهدين أصبحوا تريند وحسيت أني عاملة مسلسل كامل لي  لأن العمل كان مكتوب كويس  جداً  خاصة أن كتابة وإخراج وتمثيل عمل كوميدي أمر بالغ الصعوبة في حد ذاته ".

نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقى الإنستجرام كلمة أخيرة قناة أون سينريجي

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