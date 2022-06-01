أخبار الرياضة| موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا.. وميدو يُهاجم أبوريدة ومجاهد.. ولقجع يثير الجدل

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة منتخب الأرجنتين، بطل كوبا أميركا، مع نظيره إيطاليا بطل كأس الأمم الأوروبية للمنافسة على كأس الأبطال "كونميبول يويفا ".

تقام اليوم الأربعاء 1 /6 /2022، العديد من المبارايات الهامة، على الصعيد الأفريقي والأوروبي، يأتي في مقدمتها مباراة الأرجنتين وإيطاليا على كأس أوروبا أمريكا الجنوبية “فيناليسيما”، بينما يأتي المبارايات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية 2023.

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد مجاهد رئيس إتحاد الكرة السابق وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الإتحاد الإفريقي “كاف” بسبب تصريحات فوزي لقجع.

قال محمد رضا والد كمال محمد رضا لاعب فريق النجوم، إن ما رأه نجله صاحب الـ19 عامًا من صدمات لا يتحملها جبل، إلا أنه راضٍ بقضاء الله وقدره من مرض سرطان الرئة الذي أصيب به.

شهدت الساعات القليلة الماضية، غضب عارم من الجمهور المصري بعد تصريحات فوزي لقجع، رئيس الإتحاد المغربي.

كشف محمود فتح الله، المدرب العام بنادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات الفريق مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، تمهيداً لضمه بنهاية الموسم.

طالب الإعلامي أحمد موسى بالكشف عن توقيت تلقي اتحاد الكرة خطابا من نظيره الإفريقي لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا ولماذا لم يتم الرد عليه.

هاجم أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، فوزي لقجع رئيس الإتحاد المغربي بسبب تصريحات الأخير.