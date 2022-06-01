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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا.. وميدو يُهاجم أبوريدة ومجاهد.. ولقجع يثير الجدل

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا في كأس الأبطال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة منتخب الأرجنتين، بطل كوبا أميركا، مع نظيره إيطاليا بطل كأس الأمم الأوروبية للمنافسة على كأس الأبطال "كونميبول يويفا ".

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-6-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 1 /6 /2022، العديد من المبارايات الهامة، على الصعيد الأفريقي والأوروبي، يأتي في مقدمتها مباراة الأرجنتين وإيطاليا على كأس أوروبا أمريكا الجنوبية “فيناليسيما”، بينما يأتي المبارايات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية 2023. 

ميدو يهاجم مجاهد وأبوريدة: تصريحات فوزي لقجع بلطجة وتتم تحت أعينكم

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد مجاهد رئيس إتحاد الكرة السابق وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الإتحاد الإفريقي “كاف” بسبب تصريحات فوزي لقجع.

والد لاعب النجوم يكشف معاناة ابنه مع السرطان: النادي اتهمه بادعاء المرض

قال محمد رضا والد كمال محمد رضا لاعب فريق النجوم، إن ما رأه نجله صاحب الـ19 عامًا من صدمات لا يتحملها جبل، إلا أنه راضٍ بقضاء الله وقدره من مرض سرطان الرئة الذي أصيب به.

لقجع يثير الجدل والأهلي وميدو يفتحان النار.. والاتحاد المغربي يرد

شهدت الساعات القليلة الماضية، غضب عارم من الجمهور المصري بعد تصريحات فوزي لقجع، رئيس الإتحاد المغربي.

إضافة لأي ناد.. بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع بن شرقي

كشف محمود فتح الله، المدرب العام بنادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات الفريق مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، تمهيداً لضمه بنهاية الموسم.

أحمد موسى منفعلا: الأهلي كان يمثل مصر ولقجع أدى دوره بنجاح.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى بالكشف عن توقيت تلقي اتحاد الكرة خطابا من نظيره الإفريقي لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا ولماذا لم يتم الرد عليه.

ميدو مهاجما فوزي لقجع: تاريخ مصر بالعرق والمجهود مش بالفساد

هاجم أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، فوزي لقجع رئيس الإتحاد المغربي بسبب تصريحات الأخير.

أخبار الرياضة الأرجنتين إيطاليا ميدو أبوريدة أحمد مجاهد

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أخبار الرياضة| موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا.. وميدو يُهاجم أبوريدة ومجاهد.. ولقجع يثير الجدل

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