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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1  يونيو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

 

أعلى سعر للشراء 

 

سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.58 جنيه في  مصرف أبو ظبي الإسلامي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في الأسواق اليوم الأربعاء

المالية تقرر رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه


سعر صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.54 جنيه للشراء، مقابل 18.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.58 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
18.56 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في بنك بلوم


18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

18.55 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي
 

سعر الدولار في المصرف المتحد
18.55 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق
18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
18.53 جنيه للشراء، مقابل 18.63 جنيه للبيع.

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