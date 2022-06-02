باسم مرسي: أنا أفضل مهاجم ومن ينتقد محمد صلاح فاشل.. فيديو

أكد باسم مرسي مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا أنه يحترم تعاقداته مع نادى سيراميكا كليوباترا لافتا إلى أنه علاقته جيدة مع نادى الزمالك.

قال باسم مرسي عبر تصريحات تليفزيونية: اسمى دائما مرتبط بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية او الشتوية لكن لدي تعاقد مع النادي وأحترمه، وحتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي مع نادي الزمالك، وهو بيتي وأرحب بالعودة له في أي وقت والبرتغالى جوسفالدو فيريرا، مدرب نادي الزمالك، علاقتي به مميزة، والزمالك حاليًا أفضل فريق في مصر.



ولفت مرسي إلى أنه أي نادٍ أذهب له أكون هداف الفريق وكذلك عندما انضممت للمنتخب كنت الهداف، وكل التجارب التي خضتها كانت ناجحة بالنسبة لي، تجربة واحدة فقط هي التي لم أوفق خلالها كانت مع نادي سموحة.



وعن الفرق المميزة في الدوري قال: أنا مش متابع وأرى بعض المباريات فقط، لكن فيوتشر يقدم مباريات مميزة وكذلك الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، وأتابع مباريات نادي الزمالك.

وحول منتخب مصر، أكد لاعب الزمالك السابق: أي لاعب يتمنى أن ينضم لمنتخب مصر، لكني لم أتواجد في القائمة التي استدعاها إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب، وأنا أحترم هذا القرار ولا يوجد لدي أي مشكلة وأتمنى لجميع اللاعبين التوفيق.

داخل على نادي المائة

وبسؤاله عن أزمة المهاجمين في مصر، قال: مصر لديها أزمة مهاجمين؟، إزاي وأنا موجود، هذه المقولة تشعرني بالغضب وأنا أرى نفسي أفضل مهاجم فى مصر ومقبل على دخول نادى المائة فى الأهداف.



شدد على من يقلل من إنجاز محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى يعتبر فاشل لافتا الى ان محمد صلاح اسطورة وقدوة وقصة كفاح كبيرة جدا.

اختتم حديثه قائلا : شادى حسين مهاجم جيد جدا فى نادى سيراميكا كليوباترا وأرى أن مصطفى محمد، وأحمد عاطف ومحمد شريف، مهاجمين جيدين، وبالنسبة لي أرى أنني أفضل مهاجم في مصر، لكن الناس ترى شئ آخر».







