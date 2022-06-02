عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باسم مرسي: أنا أفضل مهاجم ومن ينتقد محمد صلاح فاشل.. فيديو

باسم مرسي
باسم مرسي

أكد باسم مرسي مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا أنه يحترم تعاقداته مع نادى سيراميكا كليوباترا لافتا إلى أنه علاقته جيدة مع نادى الزمالك.

 

قال باسم مرسي عبر تصريحات تليفزيونية: اسمى دائما مرتبط بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية او الشتوية لكن لدي تعاقد مع النادي وأحترمه، وحتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي مع نادي الزمالك، وهو بيتي وأرحب بالعودة له في أي وقت والبرتغالى جوسفالدو فيريرا، مدرب نادي الزمالك، علاقتي به مميزة، والزمالك حاليًا أفضل فريق في مصر.
 

 

ولفت مرسي إلى أنه أي نادٍ أذهب له أكون هداف الفريق وكذلك عندما انضممت للمنتخب كنت الهداف، وكل التجارب التي خضتها كانت ناجحة بالنسبة لي، تجربة واحدة فقط هي التي لم أوفق خلالها كانت مع نادي سموحة.
 

وعن الفرق المميزة في الدوري قال: أنا مش متابع وأرى بعض المباريات فقط، لكن فيوتشر يقدم مباريات مميزة وكذلك الإسماعيلي في الفترة الأخيرة، وأتابع مباريات نادي الزمالك.

 

وحول منتخب مصر، أكد لاعب الزمالك السابق: أي لاعب يتمنى أن ينضم لمنتخب مصر، لكني لم أتواجد في القائمة التي استدعاها إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب، وأنا أحترم هذا القرار ولا يوجد لدي أي مشكلة وأتمنى لجميع اللاعبين التوفيق.

 

داخل على نادي المائة

وبسؤاله عن أزمة المهاجمين في مصر، قال: مصر لديها أزمة مهاجمين؟، إزاي وأنا موجود، هذه المقولة تشعرني بالغضب وأنا أرى نفسي أفضل مهاجم فى مصر ومقبل على دخول نادى المائة فى الأهداف.
 

شدد على من يقلل من إنجاز محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى يعتبر فاشل لافتا الى ان محمد صلاح اسطورة وقدوة وقصة كفاح كبيرة جدا.

 

اختتم حديثه قائلا : شادى حسين مهاجم جيد جدا فى نادى سيراميكا كليوباترا وأرى أن مصطفى محمد، وأحمد عاطف ومحمد شريف، مهاجمين جيدين، وبالنسبة لي أرى أنني أفضل مهاجم في مصر، لكن الناس ترى شئ آخر».


 


 

باسم مرسي سيراميكا كليوباترا الزمالك فيريرا فيوتشر الاسماعيلي منتخب مصر إيهاب جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

خالد الغندور عن إلقاء عمرو السوليه الميدالية الفضية : لا أصدق

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال| فيريرا يوافق على عودة باسم مرسي للزمالك.. ومحمد رمضان يروج لـ كليب بلالين

ترشيحاتنا

باسم مرسي: أنا أفضل مهاجم ومن ينتقد محمد صلاح فاشل.. فيديو

مدحت شلبي: فيفا يغرم النادي الأهلي بسبب رمضان صبحي.. فيديو

طارق العشري: أجواء المباراة صعبت مهمة الأهلي وموسيماني لم يدرس الوداد.. فيديو

باحث اقتصادي: أزمة الغذاء العالمية بسبب نزاع بمناطق زراعة القمح بأوكرانيا.. فيديو

رضا عبد العال: موسيماني خلص على أفشة وشريف.. وعودة كهربا مطلوبة.. فيديو

أحمد مرتضى: لم أشجع الأهلي ضد الوداد ولن نلعب مباراة القمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ