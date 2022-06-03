للمقيمين والمواطنين.. السعودية تعلن شروط الحج لهذا العام

كشفت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة خدمة الحجز للحج من داخل المملكة إلكترونياً من خلال موقعها الرسمي وتطبيق اعتمرنا، وذلك اعتباراً من اليوم (الجمعة)، ولمدة 9 أيام، لافتة إلى أن فرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل.

وتتضمن خطوات الاستفادة من تلك الخدمة، الدخول إلى أيقونة "خدمات" على موقع الوزارة، ثم اختيار خدمة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمُقيمين، وتتيح الخدمة للمُستفيد استعراض برامج الخدمات لحجاج الداخل، واختيار البرنامج المناسب ومنشأة الحج التي يرغب في التعاقد معها.



وأكدت الوزارة أنها فتحت باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة سيكون بموجب إقامة نظامية، وسيتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية على ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاما ميلاديا اعتبارا من مواليد 01 / 07 / 1957م.

وأضافت أن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له الحج ومكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق "توكلنا"، مشيرة إلى أنه يمكن من خلال تطبيق "اعتمرنا" استعراض الباقات المتاحة أو من خلال المسار الإلكتروني، وتكوين قائمة بالباقات المفضلة والاختيار منها، وإضافة المرافقين.

وأبانت أنه سيتم التحقق من بيانات المسجلين وحالة التحصين وتطابق الشروط، وفي حال لم يستوف أي من المسجلين للشروط يتم استبعاده إلكترونيا، كما يمكن تعديل وإضافة الخدمات خلال فترة التسجيل، مضيفة أنه حال تسجيل عدة أفراد في طلب واحد، فإن النظام يتعامل مع المجموعة كطلب واحد، وإذا لم يستوف أحدهم الشروط يتم إلغاء الطلب.

ونوهت لعدم وجود مميزات إضافية لأسبقية التسجيل، في حين سيتم التعامل مع كافة البيانات المسجلة كدفعة واحدة بعد انتهاء مهلة التسجيل ليتم اختيار المؤهلين بنظام القرعة الإلكترونية، كما يمكن إرسال كافة الاستفسارات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني، أو الرقم الموحد 920002814، أو على حساب منصة تويتر.

يذكر أن الوزارة أكدت أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج منهم 150 ألف حاج من داخل المملكة، وذلك من أجل ضمان سلامة الحجاج في ظل جائحة كورونا وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم