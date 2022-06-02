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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطوط السعودية تخصص 14 طائرة لموسم الحج

الطيران السعودي
الطيران السعودي

أعلنت الخطوط الجوية السعودية تخصيص أسطولاً خاصاً يبلغ 14 طائرة لخدمة رحلات الحج التي تبلغ 268 رحلة دولية في 15 محطة، و32 رحلة داخلية في 6 محطات.

وذكرت في بيان لها  أنها ستوفر أكثر من 107 آلاف مقعد على القطاع الدولي، و12.8 ألف مقعد على القطاع الداخلي، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة والإضافية التي تصل إلى حوالي 100 وجهة داخلية ودولية؛ مبينةً أنها ستقوم بنقل ضيوف الرحمن في مرحلة القدوم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مرحلة المغادرة.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية إبراهيم العمر، إن استعدادات استقبال الحجاج قد اكتملت؛ مبيناً أن الخطوط السعودية تهدف من خلال خطتها التوسع في نقل الحجاج من المحطات التي تشهد طلباً متزايداً على السفر لأداء مناسك الحج، وتحقيق معدل 100 % في معايير السلامة.

ونوه إلى أن الخطوط السعودية توفر خدمة تسلُّم أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار، كما تنظم حملة توعوية تثقيفية لضيوف الرحمن لتعريفهم بالأنظمة المتعلقة بالأمتعة.

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