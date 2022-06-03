تعمل فولكس فاجن على التوسع في محفظة الطرازات الكهربائية العاملة بالكهرباء من خلال طرح نموذج كهربائي جديد جنبا إلى جنب مع باسات، يُطلق عليها مبدئيًا اسم Aero B ، والذي قد لا يكون اسمها التجاري عندما تتاح في الأسواق، تظهر مجموعة جديدة من الصور التجسسية أن فولكس فاجن ما زالت غير مستعدة للكشف عن الموديل الجديد وإزالة الغطاء التمويهي من شاسيه النموذج الاختباري الذي يخفي تفاصيل تصميم إطار السيارة الكهربائية.

بنطاق 400 ميل.. صور تجسسية جديدة لـ فولكس فاجن إيرو بي موديل 2023



يتم تركيب فولكس فاجن Aero B ، على المنصة الهندسية ، وحتى الآن ما زالت الشركة تبخل بالإعلان عن التفاصيل، لكن يجب أن تكون بالدفع الخلفي في تكوينها الأساسي. من المحتمل أن يكون هناك خيار دفع كلي أيضًا ، مع وجود إصدار الأداء الفائق GTX الأكثر سخونة الموجود في أعلى الفئات، يُزعم أنه سيكون قادرًا على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 5.6 ثانية. قد يستغرق الإصدار ذات الدفع الخلفي 8.5 ثانية للوصول إلى نفس السرعة.

بنطاق 400 ميل.. صور تجسسية جديدة لـ فولكس فاجن إيرو بي موديل 2023



يعد نطاق إيرو بي ما زال لغزًا بعيد المنال، ولكن يجب أن يقدم حوالي 400 ميل وفقا لدورة قياس WLTP. كان من المفترض أن تطلق فولكس فاجن مفهومًا بمدى يصل إلى 435 ميلًا لكل شحنة، لكنها لم تقدمه أبدًا بسبب تفشي جائحة الوباء و ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين. كما تشير الشائعات إلى أن فولكس فاجن سوف تستخدم بطارية أكبر وأكثر كفاءة تتميز بشحن سريع 200 كيلووات.

بنطاق 400 ميل.. صور تجسسية جديدة لـ فولكس فاجن إيرو بي موديل 2023

من المتوقع أن يتماشى التصميم الداخلي لفولكس فاجن إيرو بي مع بقية عائلة ID الكهربائية التي تقدمها المجموعة الألمانية، مع خطوط تصميم بسيطة وشاشات والكثير من التكنولوجيا الرقمية، يجب أن تتضمن أيضًا قائمة طويلة لميزات السلامة ومساعدة السائق.

بنطاق 400 ميل.. صور تجسسية جديدة لـ فولكس فاجن إيرو بي موديل 2023

ستبدأ فولكس فاجن إنتاج Aero B في وقت ما من العام المقبل وسوف تنافس بقوة تسلا موديل 3 ، وهيونداي أيونيك 6 ، و بولستار 2 عند وصولها.