محافظ البحيرة يفتتح منفذ المنطقة الشمالية للمواد الغذائية واللحوم بدمنهور

افتتح صباح اليوم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ، منفذ المنطقة الشمالية العسكرية للسلع الغذائية واللحوم بمنطقة افلاقه بدمنهور.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتكثيف الجهود المبذولة من كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية لضبط أسعار السلع بالأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات البسيطة ومحدودي الدخل والعمل على توفير احتياجاتهم بالجودة والمواصفات المطلوبة.

حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصه مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ، بالتوسع فى إقامة مثل تلك المعارض بالمدن والمراكز، مشيرة إلى أن المحافظة حريصه على توفير السلع الغذائية المتنوعه بكافة المنافذ المنتشرة بجميع المراكز والمدن، والتي بلغ عددها ٣٢٣٢ منفذ تابع للقوات المسلحة، والغرفة التجارية والوحدات المحلية ومنافذ بيع منتجات مدارس التعليم الفنى فضلا عن المنافذ المتنقلة التى تجوب القرى والنجوع بإشراف القوات المسلحة والوحدات المحلية وذلك للتيسير عن المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ووجه المحافظ، بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودةالمعروضات والتأكد من صلاحيتها واسعارها المخفضة.

حضر الإفتتاح حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور ومديرى مديريات التموين والصحةوالزراعه والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والطب البيطرى والشباب والرياضة ورئيس جهاز حماية المستهلك بالبحيرة.