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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نابي كيتا يقود منتخب غينيا أمام مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

نابي كيتا
نابي كيتا

يقود نابي كيتا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منتخب بلاده غينيا في مواجهة مصر بتصفيات أمم إفريقيا 2023 ، وذلم فى المباراة التى تقام بينهما على استاد القاهرة الدولي.

ودفع كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا بـ نابي كيتا قائد الفريق أساسيا في المباراة.

وجاء تشكيل غينيا كالآتي:

المرمى: إبراهيما كونيه

الدفاع: أنطوني كونتي – مختار دياكابي – ساديو سو – إيساجا سيالا

الوسط: أمادو دياوارا – نابي كيتا – إيلايش موريبا

الهجوم: أجويبو كامارا – سيرهو جوراسي - ثيرونو باري

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وفاز منتخب مالاوي على إثيوبيا في الجولة الأولى من المجموعة بهدفين لهدف.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر في بداية مشواره مع الفراعنة بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، عن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويشهد تشكيل المنتخب مشاركة محمد أبو جبل في حراسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويعتمد إيهاب جلال على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، عمرو السولية، حمدي فتحي وإمام عاشور، مع وجود الثلاثي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي بلا مهاجم صريح.

ويتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش.

نابي كيتا نادى ليفربول غينيا مصر بتصفيات أمم إفريقيا 2023

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