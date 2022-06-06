عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أدوية.. 3 نصائح هامة للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلايا الجسم، كما أنه يؤثر في المقام الأول على المفاصل ، ولكن يمكن رؤية الكثير من المظاهر خارج المفصل مثل فقر الدم ، وتأثر العين ، وتأثر الرئة ، والجهاز العصبي ، وحتى أنها تزيد من مخاطر القلب. 

ويمكن أن يكون هناك تصلب وألم في المفاصل مع احمرار وتورم، قد يكون من الصعب توضيح السبب الدقيق لالتهاب المفاصل الروماتويدي في أي مريض ولكن سوء نمط الحياة والوراثة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. 

وفي حالة الوراثة ، تقل احتمالية الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي، ومع ذلك ، باتباع أسلوب حياة صحي والحفاظ على صحة الجسم ، يمكن الوقاية من مرض المناعة الذاتية.

 

txt

أهمها الأسماك والشاى..أطعمة تحارب التهابات المفاصل

txt

9 فوائد صحية لعشبة المورينجا.. أبرزها محاربة السكري وأمراض القلب

 

نصائح للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن أن يساعد بناء نظام مناعة قوي أيضًا في الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن بناء مناعة قوية عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل البرتقال والفلفل والليمون والبروكلي، وتشمل الأطعمة الأخرى المعروفة بإعطاء دفعة للمناعة الثوم والزنجبيل والخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والكركم على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن يساعد نظام المناعة القوي في الوقاية من العدوى ونمو الأجسام المضادة غير المرغوب فيها في الجسم، هذا يساعد في منع وتقليل مخاطر التهاب المفاصل الروماتويدي. 

ويقول إن مضغ التبغ والتدخين يمكن أن يزيدا أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن يؤدي تدخين التبغ ومضغه إلى زيادة خطر التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الرجال والنساء. 

اتخذ تدابير لحماية نفسك من تلوث الهواء، زاد معدل حدوث التهاب المفاصل الروماتويدي بسبب العوامل البيئية مثل التنفس الملوث ، ووقت الشاشة الطويل ، ونمط الحياة المستقر ، والتحرك الأقل والجلوس أكثر ، وما إلى ذلك ، كل ذلك يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. 

التهاب المفاصل الروماتويدي المناعة الذاتية الجهاز العصبي القلب ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

ترشيحاتنا

فيروس سي| مرض أنهك المصريين لسنوات.. وتجربة مصر في التخلص منه أبهرت العالم

ترقب في المنتخب بشأن مصير محمد صلاح من المشاركة أمام إثيوبيا

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 6-6-2022

أفضل ذكر يحبه الله.. له سر عجيب في الفتح والتوفيق والتيسير

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

بسبب جرعة مخدرة..تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

فيديو

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ