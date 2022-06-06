دون أدوية.. 3 نصائح هامة للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم خلايا الجسم، كما أنه يؤثر في المقام الأول على المفاصل ، ولكن يمكن رؤية الكثير من المظاهر خارج المفصل مثل فقر الدم ، وتأثر العين ، وتأثر الرئة ، والجهاز العصبي ، وحتى أنها تزيد من مخاطر القلب.

ويمكن أن يكون هناك تصلب وألم في المفاصل مع احمرار وتورم، قد يكون من الصعب توضيح السبب الدقيق لالتهاب المفاصل الروماتويدي في أي مريض ولكن سوء نمط الحياة والوراثة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وفي حالة الوراثة ، تقل احتمالية الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي، ومع ذلك ، باتباع أسلوب حياة صحي والحفاظ على صحة الجسم ، يمكن الوقاية من مرض المناعة الذاتية.

نصائح للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن أن يساعد بناء نظام مناعة قوي أيضًا في الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن بناء مناعة قوية عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل البرتقال والفلفل والليمون والبروكلي، وتشمل الأطعمة الأخرى المعروفة بإعطاء دفعة للمناعة الثوم والزنجبيل والخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والكركم على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن يساعد نظام المناعة القوي في الوقاية من العدوى ونمو الأجسام المضادة غير المرغوب فيها في الجسم، هذا يساعد في منع وتقليل مخاطر التهاب المفاصل الروماتويدي.

ويقول إن مضغ التبغ والتدخين يمكن أن يزيدا أيضًا من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن يؤدي تدخين التبغ ومضغه إلى زيادة خطر التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الرجال والنساء.

اتخذ تدابير لحماية نفسك من تلوث الهواء، زاد معدل حدوث التهاب المفاصل الروماتويدي بسبب العوامل البيئية مثل التنفس الملوث ، ووقت الشاشة الطويل ، ونمط الحياة المستقر ، والتحرك الأقل والجلوس أكثر ، وما إلى ذلك ، كل ذلك يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.