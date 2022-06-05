طارق السعيد: منتخب مصر كان عشوائيًا.. وغينيا المنافس الأصعب بالمجموعة.. فيديو

قال طارق السعيد، نجم منتخب مصر السابق، إن إيهاب جلال مدرب الفراعنة، كان يحتاج للفوز على غينيا، للحصول على ثقة ودفعة كبيرة للأمام، مشددًا على أن المنافس لم يكن سهلًا خاصة وأنه مدجج بالنجوم والمحترفين.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه سعيد بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني، خاصة وأنها بداية ليست سيئة، لكنها لم تكن جيدة أيضًا.

وأشار طارق السعيد، إلى أن لعب منتخب مصر أمام غينيا كان عشوائيًا، خاصة وأن المنافس ضغط بشكل جيد، موضحًا أن لاعبي خط الدفاع لم يسبق لهم التدرب تحت قيادة إيهاب جلال باستثناء عمر جابر، وهو ما أدى لعشوائية في الأداء.

واختتم تصريحاته، أن منتخب غينيا، هو المنافس الأصعب في مجموعة مصر بتصفيات كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن إيهاب جلال وجهازه المعاون، عليهم مراجعة المباراة، لتصحيح الأخطاء وتفاديها في المباريات المقبلة.

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.