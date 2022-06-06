طريقة التنفس تؤثر على عمرك الافتراضى .. انتبه لها

لا يعلم عدد كبير من الأشخاص أن طريقة التنفس يمكن أن يكون لها تأثير على صحة مختلف أعضاء الجسم والمدة التي قد يعيشها الإنسان .



وذكرت دراسة جديدة نشرت في مجلة Respirology أن طريقة التنفس تؤثر على العمر الافتراضي وأجريت الدراسة على أكثر من 2000 أسترالي تمت متابعتهم على مدار 22 عاما.

ووجدت نتائج الدراسة أن أولئك الذين عانوا من ضيق في التنفس بغض النظر عن عادات التدخين، كانوا أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر ووجدت الدراسة أن السعال لدى المدخنين السابقين والصفير عند المدخنين الحاليين يؤكد زيادة خطر الوفاة المبكرة،واستمرار التدخين أبرز العوامل التى تزيد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السرطان.

وخلصت الدراسة إلى أن أعراض الجهاز التنفسي ومن بينها طريقة التنفس تنبئ بوفاة كبار السن ويمكنهم الاستفادة من التشخيص في الوقت المناسب من خلال زيارات الطبيب المنتظمة للتشخيص والعلاج المبكر.



لذا من المهم مراقبة الطريقة التى نتنفس بها وعلاج أى خلل في الجسم يؤثر عليها بشكل سريع وذلك للتمكن من عيش أطول فترة ممكنة

وفي ذات الوقت وجد الباحثون أن القهوة الطازجة الخالية من الحليب والسكر، أثبتت أنها المفتاح لحياة أطول وأكثر صحة وكشفت العديد من الدراسات أن من يشربون القهوة أقل عرضة للوفاة مبكرا بسبب أمراض القلب أو السرطان.