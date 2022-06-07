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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 7-6-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الرابع علي التوالي  والمحدد في مسهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7-6-2022،، ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

وذكر البنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 18.59 جنيها للشراء و 18.67 جنيها للبيع.


وبلغ أدني سعر لـ الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار نحو 18.58 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع  في بنوك  المصرف العربي الدولي،HSBC، أبوظبي الأول،الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري،العربي الافريقي الدولي، بلوم".


ووصل متوسط سعر الدولار نحو 18.6 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي".

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول و البركة لـ 18.61 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.


أعلى سعر لـ الدولار


بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف ابوظبي الاسلامي مسجلا 18.63 جنيها للشراء و18.68 جنيها  لللبيع، يليه في بنوك " CIB، العقاري المصري العربي، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مسجلا 18.62 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع. 

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