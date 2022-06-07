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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصبحت علامة تجارية فرعية.. هيونداي توقف إنتاج سيارات إيونيك يوليو المقبل

هيونداي ايونيك
هيونداي ايونيك

بعد أن أوقفت "هيونداي" إنتاج "ايونيك إليكتريك" العام الماضي، قررت هذا العام أن توقف إنتاج أيونيك الهايبرد والبلج إن هايبرد من بمصنعها في أولسن بكوريا الجنوبية بحلول يوليو المقبل.

هيونداي ايونيك

تأتي هذه الأخبار من إعلان العلامة التجارية هيونداي على موقعها الإعلامي الأوروبي والذي يودع الجيل الأول من سيارات "أيونيك". 

اختفت "هيونداي ايونيك" أيضًا من موقع المستهلك الأمريكي لشركة "هيونداي"، على الرغم من أن المتحدث باسم "هيونداي" في أمريكا الشمالية لم يؤكد الخبر لوسائل الإعلام من خلال بيان رسمي.

هيونداي ايونيك

لم يكن قرار العلامة التجارية التخلص من سلسلة أيونيك الكهربائية مفاجئا، بل جاء يتماشى مع مخططات وأهداف الشركة بعيدة المدى إذ تنوي إطلاق 11 طراز كهربائي جديد قبل 2030 بعضها يحمل اسم ايونيك الذي يشير الآن إلى العلامة التجارية الفرعية للشركة الخاصة بالسيارات الكهربائية. 

أطلقت هيونداي أيونيك 5  لتكون الابنة الروحية والخليفة لأيونيك الأصلية، أول نموذج في سلسلة إيونيك، ومن المتوقع خلال أشهر أن تكشف الستار عن أيونيك 6 السيدان وأيونيك 7 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

بالعودة إلى 2017، أماطت “هيونداي” اللثام عن أول نموذج كهربائي يحمل شارة أيونيك وهي أول سيارة تقدمها الشركة بثلاث متغيرات من ناحية مجموعة النقل، هايبرد وكهربائية وهايبرد بلج إن وعلى الرغم من أن ايونيك استمرت لجيل واحد فقط إلا أنها استطاعت أن تحقق زخما كبيرا في سوق السيارات وأن تنافس بقوة تويوتا بريوس من ناحية التوفير في الاستهلاك والمدى التشغيلي وأن تكون بديلة جديرة بالملاحظة والإعجاب.

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