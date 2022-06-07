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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة بسيطة لمنع تطبيقات آيفون من استهلاك باقات الإنترنت

كيف تمنع تطبيقات
كيف تمنع تطبيقات آيفون من استهلاك باقات الإنترنت

تساهم أحيانا بعض التطبيقات الموجودة على هاتف الآيفون Iphone في استنفاذ باقة الإنترنت cellular data أكثر من غيرها مثل تطبيقات بث مقاطع الفيديو.

فإذا كنت تستخدم قدرًا كبيرًا من باقة الإنترنت بواسطةهاتفك الآيفون Iphone ، نقدم إليك كيفية منع أي تطبيق من استهلاك  باقة الإنترنت على هاتفك الآيفون وفقا لما نشره موقع howtogeek التقني.

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١- افتح "الإعدادات" Settings، من خلال النقر على أيقونة "الترس".

٢- من الإعدادات اختر "الخلوية " cellular

٣- ستظهر نافذة الإعدادات الخلوية ، مرر للأسفل حتى ترى قائمة التطبيقات المثبتة على  هاتفك الآيفون،  يتم فرزها حسب التطبيقات التي تستخدم معظم الإنترنت.  
حدد التطبيق الذي تريد منعه من استخدام باقة الإنترنت "سيظهر استخدام البيانات الخلوية cellular data للتطبيق مدرجًا أسفل اسمه مباشرةً".

٤- لمنع هذا التطبيق من استخدام أي بيانات خلوية ، اجعل المفتاح الموجود بجانبه في وضع الإيقاف.

٥-  بعد إغلاق المفتاح ، سيعمل التطبيق فقط عندما تكون متصلاً بشبكة الواي فاي Wi-Fi ، ولكنه لن يعمل إذا كنت تستخدم باقة إنترنت هاتف آيفون فسيبدو كأنه منقطع عن الإنترنت.

يمكنك تكرار هذه الخطوات البسيطة مع أي تطبيق آخر يستهلك باقتك الشهرية، وستلاحظ الفرق في طول مدة باقتك الشهرية بعد ذلك، وعدم دفع الكثير من الفواتير حولها.

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