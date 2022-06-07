عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الحلفاوي: نجيب الريحاني من باب الشعرية ومن أم مصرية ومهاجر عراقي

نبيل الجلفاوى
نبيل الجلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يرد فيه على سؤال احد المتابعين عن نجيب الريحانى. 

ووجه أحد المتابعين سؤالا للفنان نبيل الحلفاوى : “أسس المسرح المصري جورج ابيض اللبناني ونجيب الريحاني العراقي في اواخر القرن التاسع عشر”. 

وقال الحلفاوى : "نجيب الريحاني مصري من مواليد باب الشعرية من أم مصرية ومهاجر عراقي.

مؤسس المسرح المصري هو يعقوب صنوع(مصري) في مطلع السبعينيات من القرن19(قبل مايتولد جورج أبيض بسنوات).. جورج جاء من لبنان شابا وعمل بالسكةالحديد وشاهده الخديو يمثل وأرسله يدرس في فرنسا ثم عاد ليساهم في الحركة المسرحية.

نبيل الحلفاوى يكشف عن مؤسس المسرح الكويتى

محتاجين نكون أسرع وأشرس.. تعليق نبيل الحلفاوي على مباراة مصر وغينيا

نبيل الحلفاوى 

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يرد فيه على تساؤل أحد متابعيه عن مؤسس المسرح الكويتى.

وسال أحد متابعى الفنان نبيل الحلفاوى قائلا : “مش اللى أسس مسرح الكويت الفنان د. أحمد عبد الحليم زوج القديرة عايدة عبد العزيز”.

ورد الحلفاوى قائلا : "لا.. زكي طليمات هو من أسس فرقة المسرح العربي في الكويت بعد استقلالها في مطلع الستينيات وأسس معهدا للدراسات المسرحية والذي صار في السبيعينيات معهدا عاليا للفنون المسرحية وكان احمد عبد الحليم أحد المسرحيين الذين سافروا في هذه المرحلة للتدريس بالمعهد والإسهام في النشاط المسرحي الكويتى".

نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي اخبار نبيل الحلفاوى اعمال نبيل الحلفاوي Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوى يكشف عن مؤسس المسرح الكويتى

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

فى عيد ميلاده..راغب علامة: السيسى تقدم بمصر40 عاما للأمام وأرفض المناصب الوزارية

تأجيل حفل نوال الزغبى فى دار الأوبرا

أبو العلا البشرى وعتريس.. محمود مرسى ابنه فنان شهير واستقال من التدريس

4 أفلام تحقق نصف مليون جنيه أمس

كورونا تتسبب في إلغاء مهرجانات عالمية آخرها شنجهاى

هاني شاكر ينعى شقيق وليد توفيق بعد 3 أيام من الوفاة

ترشيحاتنا

تطوير 9 مناهج دراسية.. طارق شوقي: حققنا طفرة ضخمة في التعليم.. فيديو

كيف يفكر رواد السوشيال؟|عروس كفر الدوار.. وإلغاء متابعة ياسمين عبدالعزيز أبرز اهتماماتهم

وزير التعليم لطلاب الثانوية وأولياء الأمور: اطمئنوا مستعدون لإنجاح الامتحانات

مجاهد: أصبح هناك نظرة جديدة للتعليم الفني في عهد الرئيس السيسي

الليلة.. التربيع الأول يزين سماء الوطن العربي

أحمد موسى: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل للمصريين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

العالم يحسد مصر على المونوريل.. وأمريكا في ورطة | صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

فيديو

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

تصل 50 درجة .. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر.. فيديوجراف

جار البحث عن مفقودين جدد.. مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين أثناء انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ