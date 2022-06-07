نبيل الحلفاوي: نجيب الريحاني من باب الشعرية ومن أم مصرية ومهاجر عراقي

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يرد فيه على سؤال احد المتابعين عن نجيب الريحانى.

ووجه أحد المتابعين سؤالا للفنان نبيل الحلفاوى : “أسس المسرح المصري جورج ابيض اللبناني ونجيب الريحاني العراقي في اواخر القرن التاسع عشر”.

وقال الحلفاوى : "نجيب الريحاني مصري من مواليد باب الشعرية من أم مصرية ومهاجر عراقي.

مؤسس المسرح المصري هو يعقوب صنوع(مصري) في مطلع السبعينيات من القرن19(قبل مايتولد جورج أبيض بسنوات).. جورج جاء من لبنان شابا وعمل بالسكةالحديد وشاهده الخديو يمثل وأرسله يدرس في فرنسا ثم عاد ليساهم في الحركة المسرحية.

نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يرد فيه على تساؤل أحد متابعيه عن مؤسس المسرح الكويتى.

وسال أحد متابعى الفنان نبيل الحلفاوى قائلا : “مش اللى أسس مسرح الكويت الفنان د. أحمد عبد الحليم زوج القديرة عايدة عبد العزيز”.

ورد الحلفاوى قائلا : "لا.. زكي طليمات هو من أسس فرقة المسرح العربي في الكويت بعد استقلالها في مطلع الستينيات وأسس معهدا للدراسات المسرحية والذي صار في السبيعينيات معهدا عاليا للفنون المسرحية وكان احمد عبد الحليم أحد المسرحيين الذين سافروا في هذه المرحلة للتدريس بالمعهد والإسهام في النشاط المسرحي الكويتى".