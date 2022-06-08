عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الزراعة: مصر تبنت منهجية واضحة منذ 2014 لتعظيم الإنتاج

الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبنت منهجية واضحة منذ عام 2014، من أجل تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعظيم القطاع الزراعي بصفة عامة، وذلك بهدف تحقيق عدد من العوامل.

وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن قطاع الزراعة مهم اقتصادياً، ويمثل جزء كبير من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، بالإضافة إلى نسب التشغيل الكبيرة بهذا القطاع، مضيفاً أن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية الديناميكية التي تؤثر على المجتمع وليس الاقتصاد فقط.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن تطوير المناطق الريفية مرتبط بـ تطوير القطاع الزراعي، ومبادرة حياة كريمة، مضيفاً أن القطاع الزراعي له أثر بيئي، وأثر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

ونوه محمد القرش أن الدولة المصرية اعتمدت في تطوير القطاع الزراعي على محورين، آلا وهما: التوسعات في المساحات الزراعية مثل: الدلتا الجديدة، وتوشكى، وسيناء وغيرها من المشروعات، بينما المحور الثاني  هو استكمال تطوير الأراضي الزراعية القديمة من خلال عمل عدة مشروعات، والاهتمام بإنتاج التقاوي مثل المشروع القومي لإنتاج تقاوى الخضروات والفاكهة المحلية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن قامت الدولة المصرية بعمل عدة مشروعات لخدمة قطاع الزراعة، مثل: مشروع تبطين الترع، ومشروعات الري الحديث، معقباً: "كل المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية لها عائد ومطلوب اقتصادي كبير".

الزراعة الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة الاولي المصرية برنامج صباحنا مصري توشكى الدلتا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

سكبت عليها الماء المغلي.. حبس أم وشقيقها لقتل ابنتها تعذيبا 4 أيام بالمنوفية

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

أمن القاهرة يضبط المتورطين في واقعة قص شعر مواطن بسكين .. صور

موضوعات متعلقة

9.4 مليون فدان.. الزراعة: ضخ 60 مليار جنيه لتطوير شبكات ري الأراضي|فيديو

متحدث الزراعة: نتوقع إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام

القرش: ندرس الحافز المناسب للمزارعين وطرحه خلال ساعات.. شاهد

الحكومة: لم نهمل الأراضي الزراعية القديمة في خطة تحقيق الأمن الغذائي

الوزراء: مضاعفة الجهود لتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية.. وضبط ومراقبة الأسواق..انفوجراف

أخبار التوك شو.. مفاجأة في أسعار الذهب والأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

القرش: الدولة تضخ استثمارات ضخمة لتطوير القطاع الزراعي

الزراعة: التعدي على الأراضي جريمة في حق الوطن

ترشيحاتنا

8 جزاءات يجوز توقيعها على الموظف المقصر فى أداء عمله.. تعرف عليها

إبقاء الأسواق مفتوحة.. رئيسة المفوضية الأوروبية: أزور القاهرة الأسبوع المقبل للقاء السيسي.. فيديو

يهدر الحقوق ومبدأ تكافؤ الفرص.. الأزهر العالمي للفتوى: الغش في الامتحانات حرام

بعد إثارة الشوربجي للجدل.. بطل السومو إبراهيم عبداللطيف يرفض عروض 6 دول للتجنيس

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة امتناع الموردين عن تصحيح الإعلانات المضللة.. تفاصيل

سفيرنا في جوبا يبحث سبل تطوير التعاون الثنائي مع وزير خارجية جنوب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

فيديو

تخلص من والده وأشقائه .. تفاصيل إطلاق شاب النار على جميع أفراد أسرته

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ