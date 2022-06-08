متحدث الزراعة: مصر تبنت منهجية واضحة منذ 2014 لتعظيم الإنتاج

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبنت منهجية واضحة منذ عام 2014، من أجل تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعظيم القطاع الزراعي بصفة عامة، وذلك بهدف تحقيق عدد من العوامل.

وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن قطاع الزراعة مهم اقتصادياً، ويمثل جزء كبير من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، بالإضافة إلى نسب التشغيل الكبيرة بهذا القطاع، مضيفاً أن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية الديناميكية التي تؤثر على المجتمع وليس الاقتصاد فقط.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن تطوير المناطق الريفية مرتبط بـ تطوير القطاع الزراعي، ومبادرة حياة كريمة، مضيفاً أن القطاع الزراعي له أثر بيئي، وأثر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

ونوه محمد القرش أن الدولة المصرية اعتمدت في تطوير القطاع الزراعي على محورين، آلا وهما: التوسعات في المساحات الزراعية مثل: الدلتا الجديدة، وتوشكى، وسيناء وغيرها من المشروعات، بينما المحور الثاني هو استكمال تطوير الأراضي الزراعية القديمة من خلال عمل عدة مشروعات، والاهتمام بإنتاج التقاوي مثل المشروع القومي لإنتاج تقاوى الخضروات والفاكهة المحلية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة أن قامت الدولة المصرية بعمل عدة مشروعات لخدمة قطاع الزراعة، مثل: مشروع تبطين الترع، ومشروعات الري الحديث، معقباً: "كل المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية لها عائد ومطلوب اقتصادي كبير".