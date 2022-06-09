مقتل 4 عناصر من قوات الجيش الأمريكي في تحطم طائرة

سقطت طائرة نقل تابعة للجيش لأمريكي في ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى مقتل 4 من أصل 5 عناصر كانوا على متنها.

وقال مصدر لشبكة “سي بي إس” نيوز” إن “أربعة من الخمسة قتلوا، وليس لدينا في الوقت الحالي أي معلومات عن مصير العنصر الخامس".

وأكد الرائد ماسون انجلهارت أن الطائرة MV-22 Osprey، التابعة لجناح الطائرات البحرية الثالث، سقطت في منطقة صحراوية بالقرب من جلاميس، كاليفورنيا.

وأشار إلي أنه لم يتضح سبب الحادث.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تحطمت الطائرة في مقاطعة إمبريال بالقرب من الطريق السريع 78 وبلدة جلاميس - على بعد 30 ميلاً شمال الحدود المكسيكية ، و 150 ميلاً شرق سان دييغو.

وأوضحت الصحيفة، انه تم تأكيد الحادث من قبل مرفق البحرية الجوية El Centro ، على بعد 30 ميلا من موقع التحطم، حيث يعتقد المسؤولون أن خمسة أشخاص على الأقل كانوا على متن الطائرة وقت تحطم الطائرة.