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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم عين شمس: لم يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات لعدم دفع المصروفات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد  الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أن الجامعة تحرص على مصلحة جميع الطلاب، وفي هذا الإطار تسعى الجامعة على تحقيق التطوير ومواكبة أحدث التكنولوجيات.

 

وأضاف عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه لم يتم منع أي طالبة او طالب دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، منوها انه يتم حجب النتائج الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية فقط .

 

وأوضح  الدكتور محمد رجاء ان دارة التكافل الاجتماعي تقوم علي مدار السنة من أجل مساعدة الطلاب الغير قادرين من مستوى كليات الجامعة لاستكمال مراحل التعليم الجامعي على أكمل وجه حتى يتمكنوا من مواجهة مسيرة الحياة العملية وحتى ينشأ كل منهم مواطن صالح يخدم الوطن.

 

وقال رجاء، إن منع دخول الطلاب الغير مسددين للمصروفات الدراسية الامتحانات غير قانوني ولا ينص عليه قانون تنظيم الجامعات مؤكده ان يمنع الطالب الغير المقيد بدخول الامتحانات  .


وأضاف أنه لا يمكن منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم سداد المصروفات، مشيرا إلى أن ما يتم هو فقط حجب نتائج الامتحانات.
 

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وكان قد استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور شايلى بروساد أستاذ طب الأسرة مدير مركز الصحة العالمية والمسئولية المجتمعية بجامعة مينيسوتا الامريكية، وذلك بحضور الدكتور أشرف عمر عميد كلية طب عين شمس، الدكتور أسامة منصور وكيل الكلية  للدراسات  العليا والبحوث  ،الدكتور  شهيرة سميره وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور  هبه الله سعيد وكيل الكلية  لشئون التعليم والطلاب، الدكتور تامر عمارة أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ومدير مكتب العلاقات الدولية والتعاون الدولي بالكلية، الدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ،الدكتور نهى الرافع نائب مدير إدارة المنح والمشروعات بالجامعة ومنسق جامعه الطفل .ولفيف من أعضاء هيئه التدريس والطلاب الكليه.

 

تأتى الزيارة ردا على زيارة الدكتور أشرف عمر عميد الكلية والدكتور سحر ياسين وكيل كلية التمريض بجامعه عين شمس و الدكتور   تامر عمارة أستاذ الطب النفسي ومدير مكتب العلاقات الدولية  فى شهر  مارس  2022 لمركز الصحة العالمية والمسئولية المجتمعية ، كما قاموا بزيارة كلية الطب وكلية التمريض وذلك لبحث سبل التعاون فى مجال التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي التي تحتوى على اكثر من  تخصص .

 

وخلال اللقاء أشار الدكتور محمود المتينى إلى مجهودات جامعة عين شمس في دعم الخدمات الصحية في المناطق النائية والأكثر احتياجا ، وارتباط ذلك بمشروع حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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