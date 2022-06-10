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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة| غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس غدا السبت، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

ويكون الطقس غدا حار على السواحل الغربية، أما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل على كافة الأنحاء.

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وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا ليلا، يكون هناك نشاط رياح أحيانا مساءً على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، على مختلف مناطق البلاد، تكون كالتالي:

 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 43 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 22
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر  40 للعظمى والصغرى 25
شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26
جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 28

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