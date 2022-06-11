طريقة عمل الكوكيز .. فى دقائق

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكوكيز..



طريقة عمل الكوكيز ..

المقادير:

2 كوب دقيق

2 كوب حبيبات الشوكولاته (شوكلت شيبس)

كوب زبدة

3/4كوب سكر

2 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ملح





طريقة تحضير الكوكيز:

1. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

2. نخفق الزبدة والسكر، ثم نضع الفانيليا ثم البيض، ويخفق المزيج جيداً.

3. يخلط الدقيق فى وعاء آخر، ثم نضع البيكينج صودا والملح معاً ثم يسكبوا فوق مزيج البيض.

4. تُضاف حبيبات الشوكولاتة ويقلبوا بشكل جيد.

5. تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم توضع فى صينية الفرن.

6. يتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة