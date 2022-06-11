عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكوكيز .. فى دقائق

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكوكيز..
 

طريقة عمل الكوكيز ..

المقادير:

2 كوب دقيق

2 كوب حبيبات الشوكولاته (شوكلت شيبس)

كوب زبدة

3/4كوب سكر

2 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ملح


 

طريقة تحضير الكوكيز:

1. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

2. نخفق الزبدة والسكر، ثم نضع الفانيليا ثم البيض، ويخفق المزيج جيداً.

3. يخلط الدقيق فى وعاء آخر، ثم نضع البيكينج صودا والملح معاً ثم يسكبوا فوق مزيج البيض.

4. تُضاف حبيبات الشوكولاتة ويقلبوا بشكل جيد.

5.  تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم توضع فى صينية الفرن.

6. يتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة

طريقة عمل الكوكيز شوكولاتة كوكيز الشوكولاتة طريقة تحضير الكوكيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

موضوعات متعلقة

كوكيز.. طريقة تحضير بسكويت برقائق الشوكولاتة

ترشيحاتنا

علاج الضغط العصبي والاكتئاب.. وأبرز أعراضه

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. فيديو

الجنايات تصدر حكمها في قضية قاتل كاهن الإسكندرية اليوم

داخل تابلوه شاحنة.. جمارك نويبع تحبط تهريب كمية من الحشيش

مرتضى منصور: لا أزمات مع طارق حامد والجزيري.. وبن شرقي لن يرحل بسبب الأموال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ