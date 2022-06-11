أخيرا.. واتساب يطرح ميزة مهمة طالب بها ملايين المستخدمين

أتاح واتساب WhatsApp، ميزة جديدة كان ينتظرها المستخدمون خاصة في فرق العمل التي تضم عددا كبيرا من الأشخاص، حيث بدأت خدمة الدردشة الأشهر في طرح تحديث خاص بمحادثاتها الجماعية من خلال زيادة حد المشاركين بها لما يصل إلى 512 شخصا للجميع اعتبارًا من اليوم.

ووفقا لما ذكره موقع "xda-developers"، أعلنت خدمة واتساب خلال الشهر الماضي، أنها تعمل على زيادة الحد الأقصى للمشتركين بالدردشات الجماعية على منصتها، حيث رصد فريق WABetainfo، التغيير الجديد الذي سيتم طرحه للمستخدمين بآخر تحديث تجريبي على أندرويد و iOS وسطح المكتب.

واتساب يطرح ميزة مهمة طالب بها ملايين المستخدمين

وأصبح بإمكان مستخدمي تطبيق الدردشة العالمي اعتبارا من اليوم، القدرة على دعوة ما يصل إلى 512 شخصا إلى مجموعات واتساب لنظامى أندرويد وiOS وكذلك سطح المكتب، وقد بدأ تطبيق هذه الميزة ببطء حيث كانت الدردشات التي تضم 512 شخصًا متاحة في السابق لبعض الأشخاص فقط على الإصدار التجريبي من التطبيق، ولكن هذا يتغير اليوم وفقا لتقرير جديد.

وكما توضح لقطة الشاشة التي شاركها WABetainfo، أنه أصبح أخيرا بإمكان المستخدمين أخيرًا إنشاء مجموعات تضم 512 مشاركا، ووفقا لتقرير جديد فقد تم إصدار الميزة لعدد محدود من مستخدمي الإصدار المستقر من واتساب، حيث تم تعميمها لجميع المستخدمين على أحدث إصدارات التطبيق، قم بالتحقق مما إذا كانت الميزة ممكّنة بالفعل لحساب واتساب الخاص بك.

واتساب يطرح ميزة مهمة طالب بها ملايين المستخدمين

وذكر واتساب في إعلانه الرسمي الأخير، أن زيادة عدد المشاركين بالمجموعات تعد من أحد أهم الطلبات التي تتلقاها الشركة باستمرار، حيث كان خيار إضافة المزيد من الأشخاص إلى الدردشة الجماعية في السابق يصل إلى 256 عضوا، فهو عدد قليل بالنسبة لخدمات أخرى منافسة.

ومقارنة بخدمات التراسل الأخرى، يعد إضافة ما يصل إلى 512 مشاركا بمجموعات واتساب، عدد قليلا لحد المشاركين بالنسبة لتطبيقات أخرى مثل تيليجرام، حيث يسمح لك تطبيق التراسل الروسي بإضافة عدد المشاركين بالدرشات الجماعية على منصته أو ما يسمى بالقنوات بما يصل إلى 200000 مشترك، ولهذا لا تمثل إضافة واتساب الجديدة تحسنا كبيرا مقارنة بمنافسيه.

الجدير بالذكر أن تطبيق المحادثات الأشهر عالميا واتساب، اكتسب مؤخرا مجموعة من الميزات على مدار الأشهر القليلة الماضية، آخرها كان إطلاق ميزة تتيح للمستخدمين مشاركة مستندات يصل حجمها إلى 2 جيجبايت على غرار منافسه تيليجرام، وإضافة تفاعلات الرموز التعبيرية على غرار iMessage، إلى جانب الميزات المتعلقة بالملاحظات الصوتية الجديدة.