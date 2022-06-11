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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال حجز غرفة.. نجلاء بدر تستنكر تعامل أحد فنادق الساحل معها

نجلاء بدر
نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تستنكر فيه ما تعرضت له داخل احد الفنادق الكبرى فى الساحل الشمالى.

وقالت نجلاء بدر : “الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا و قعدنا ساعة في إنتظار الغرف و بعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل.. يعني الراجل يروح بزوجته و الست تروح بزوجها”.

وأضافت نجلاء بدر قائلة “لو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة بردوا غير مسموح مع إنه تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل و تم قبول الحجز و تمت إجراءات الدخول للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر”.

واوضحت الفنانة نجلاء بدر : “سؤال للجميع و برجاء الرد بشكل قانوني وأهل الخبرة: هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم، حتي لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر”.

وكانت شاركت الفنانة نجلاء بدر ، متابعيها فيديو جديد لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وظهرت نجلاء بدر في الفيديو وهي تعاني من ظهور بقع في وجهها، وتسال متابعهيا "حد عارف أعمل إية عشان أعالجها بقالها شهرين في وشي ".

نجلاء بدر تسأل متابعيها عبر إنستجرام: إزاي أعالج البقع في وشي

بفستان أسود مكشوف الأكتاف.. نجلاء بدر تتألق في أحدث ظهور

نجلاء بدر 

وشاركت نجلاء بالمهرجان من خلال فيلم "النهاردة يوم جميل"، وعبرت عن اعتزازها وفخرها بعرض فيلم "النهارده يوم جميل" ضمن فعاليات الدورة 12 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وإعجاب الجمهور الأوربي بالقضايا الجريئة التي ناقشها الفيلم.

النهاردة يوم جميل" بطولة باسم سمرة، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق،ومحمود الليثي،إخراج نيفين شلبي.

يعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.

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