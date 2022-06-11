بعد فضيحة مباراة إثيوبيا.. أحمد موسى: رايحين نعمل إيه مع كوريا الجنوبية

علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" إيهاب جلال قدم أسوأ تشكيل لمنتخب مصر في مباراة إثيوبيا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا رايحيين نلاعب كوريا بدون نجوم المنتخب ومحمد صلاح، مضيفا:" إحنا رايحين نعمل ايه ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كوريا الجنوبية تواجه مصر في إطار استعداد كوريا الجنوبية لكأس العالم نظرا لتواجد منتخب أفريقي مع كوريا في مجموعة كأس العالم".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس كوريا الجنوبية سأل عن مشاركة محمد صلاح في مباراة منتخب مصر مع كوريا الجنوبية".