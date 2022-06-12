المالية ترفع اقتراضها من البنوك بمعدل 2.5 مليار جنيه في أسبوع

رفعت الحكومة من عمليات اقتراضها من البنوك هذا الأسبوع بقيمة 2.5 مليار جنيه، عما تم اعتماده في الأسبوع الماضي.

ووفقا لتقارير صادر عن إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، فإنه من المقرر الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة.



وقالت وزارة المالية إنها تخطط للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 45.5 مليار جنيه، بزيادة بلغت 2.5جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 42 مليار .

وأوضحت وزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.

وستطرح الحكومة من خلال وزارة المالية أدوات دين من سندات وأذون خزانة ضمن الأدوات التمويلية خلال 3 أيام فقط من الأسبوع الجاري، تتضمن أيام الأحد و الإثنين و الخميس من ذلك الأسبوع.

وتستهدف وزارة المالية لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من ذلك الأسبوع تتضمن آجال " 91 و 273 و 182 و 364" يوما، وموزعة علي آجلي 91 و 273 يوما بقيمة 24 مليار جنيه سيتم بيعها اليوم الأحد ، بالإضافة لأجلي 182 و 364 يوما 20جنيه سيتم طرحها يوم الخميس المقبل.

كما سيتم خلال الاثنين المقبل، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 2مليار جنيه موزعة بين استحقاق خزانة لمدة 5 سنوات بـ مليار جنيه و استحقاق 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه ..

اقتراض في 3 أشهر



وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.