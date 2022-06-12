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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي 80 تحتفل بعيد ميلادها الخمسين بنظرة حنين إلى ماضيها.. صور

أودي 80 تحتفل بعيد
أودي 80 تحتفل بعيد ميلادها الخمسين بنظرة حنين إلى ماضيها

في عام 1972، تم تقديم أول سيارة من طراز أودي 80 عالميًا، ويقال إن الشركة الألمانية أنشأت سيارة السيدان المدمجة أو سلسلة B لتكون أهم سيارة أودي في التاريخ، وتحمل السيارة أهمية كبيرة في تاريخ العلامة التجارية نظرًا لمساهمتها الكبيرة من حيث التاريخ والمبيعات.

أودي 80 تحتفل بعيد ميلادها الخمسين بنظرة حنين إلى ماضيها

بصرف النظر عن كونها سيارة كلاسيكية حقيقية، تدعي أودي أن 80 وخلفائها كانوا دائمًا روادًا في الابتكارات العالمية الكبرى، بفضل محرك TDI رباعي الأسطوانات، ونظام الدفع الرباعي Quattro مع ترس تفاضلي مركزي ذاتي القفل، وناقل حركة ثنائي القابض، وترس تفاضلي رياضي للمحور الخلفي.

 

تشمل الابتكارات المحركات التوربينية ذات الخمس أسطوانات كما في طراز RS الأول، مما يدل بشكل متكرر على خبرة أودي التي مثلت قفزة في التكنولوجيا.

أودي 80 تحتفل بعيد ميلادها الخمسين بنظرة حنين إلى ماضيها

كان أول طراز من طراز Audi 80 خفيف الوزن، حيث كان الطراز الأساسي ذو البابين يقلب الموازين عند 1841 رطلاً (835 كجم) فقط، وتم تصميمه أيضًا ليكون مضغوطًا تمامًا، مع قاعدة عجلات تبلغ 8.1 قدم (2.47 مترًا) وطول إجمالي يبلغ 13.7 قدمًا (4.18 مترًا).

أودي 80 تحتفل بعيد ميلادها الخمسين بنظرة حنين إلى ماضيها

بفضل المناورة السلسة واستهلاك الوقود المنخفض، تم الإشادة بسيارة Audi 80من قبل الصحافة المحلية والدولية، وحصلت على جائزة سيارة العام الأوروبية عام 1973، بعد وقت قصير من طرحها في السوق.

أودي 80 تحتفل بعيد ميلادها الخمسين بنظرة حنين إلى ماضيها

كانت Audi 80 أيضًا نجاحًا تجاريًا، في كل من أوروبا والولايات المتحدة حيث تم بيعها باسم Fox، وأصبحت أول من يكسر حاجز مليون مباعة  لأودي وبالتزامن ومع خليفتها أودي A4جمعت 12.5 مليون سيارة مباعة (من B1 إلى B9) تم إنتاجها حتى الآن.

Quattro أودي السيدان Audi 80 المبيعات Fox AUDI

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