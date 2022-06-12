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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

علي جمعة: فيل أبرهة اسمه «محمود» وقائده كان متسولا في مكة

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الكعبة المشرفة بناها سيدنا إبراهيم، ولم تكن بالهيئة الحالية، فطولها 27 ذراعا، ولما بناها إبراهيم بناها حتى 9 أذراع ثم زيدت بعد ذلك.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن أبرهة الحبشي لما حاول هدم الكعبة خسفت به الأرض هو والفيل الخاص به، منوها أن هذا الفيل كان يناديه أبرهة باسم "محمود" والسيدة عائشة تقول "رأيت قائد الفيل أعمى في مكة يتسول الناس" أي لم يستطع العودة إلى بلده".

وأشار إلى أن الوليد بن المغيرة ، هدم الكعبة من أجل إعادة بنائها أو تعليتها وبالفعل تم تعلية بناء الكعبة المشرفة ، منوها أن تكلفة تعلية الكعبة كانت بأموال حلال 100%.


قصة أبرهة الحبشى


استيقظ أهل مكة ذات يوم على خبر أصابهم بالفزع والرعب، فقد جاء ملك اليمن أبرهة الأشرم الحبشي بجيش كبير، يتقدمه فيل ضخم، يريد هدم الكعبة حتى يتحول الحجيج إلى كنيسته التي بناها في اليمن، وأنفق عليها أموالا كثيرة.
اقترب جيش أبرهة من بيت الله الحرام، وظهر الخوف والهلع على وجوه أهل مكة، والتف الناس حول عبدالمطلب الذي قال لأبرهة بلسان الواثق من نصر الله تعالى: "للبيت رب يحميه".
فازداد أبرهة عنادًا، وأصرَّ على هدم الكعبة، فوجه الفيل الضخم نحوها، فلما اقترب منها أدار الفيل ظهره ولم يتحرك، وأرسل الله طيورًا من السماء تحمل حجارة صغيرة، لكنها شديدة صلبة، ألقت بها فوق رءوس جنود أبرهة فقتلتهم وأهلكتهم، قال تعالى: "ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول} [الفيل] وفي هذا العام ولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

قصة أبرهة الحبشى أبرهة الحبشى فيل أبرهة الحبشي الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف الكعبة المشرفة

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