أخبار الفن..أول ظهور لـ سلمان خان بعد محاولة اغتياله.. وفاة شقيق طلعت زكريا ورفيق كفاح محمد منير

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد عدد من الاخبار النجوم العالمية والملحلية منها أول ظهور لسلمان خان بعد محاولة اغتياله ووفاة شقيق طلعت زكريا ونرصد فى التقرير التالى ابرز الاخبار والتقررير التى نشرت خلال الساعات الماضية.

وفاة شقيق الفنان طلعت زكريا بعد تعرضه لأزمة صحية

نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا تعليقاً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن وفاة عمها أحمد زكريا.

وقالت إيمى طلعت زكريا : “عمي أحمد زكريا في ذمة الله ادعوله بالرحمة والمغفرة”.

رفيق كفاح الكينج محمد منير.. وفاة الموزع الموسيقي رومان بونكا

نشر الفنان محمد منير، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه رحيل رفيق الكفاح الموزع الموسيقى رومان بونكا.

وقال محمد منير: انتقل اليوم إلى رحمه الله الأخ وصديق العمر الفنان الكبير رومان بونكا.

بعد منع تسكينها بمفردها| تطورات أزمة نجلاء بدر مع فندق شهير

تصدرت الفنانة نجلاء بدر ، مؤشر بحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما كشفت عن رفض إحدى الفنادق الكبرى تسكينها بدون زوجها.

ونرصد فى السطور التالية القصية الكاملة..

فندق يرفض حجز نجلاء بدر لغرفة بمفردها

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تستنكر فيه ما تعرضت له داخل احد الفنادق الكبرى فى الساحل الشمالى.

شاهد... الظهور الأول لنجم بوليوود سلمان خان بعد محاولة اغتياله

حرص النجم البوليوودى سلمان خان، على الظهور الأول مع مجموعة من النجوم الذين حرصوا على توجيه التهنئة له على نجاح فيلمه الاخير “Vikram”.

وجاء ظهور سلمان خان الأول بعد محاولة اغتياله التى تعرض لها مؤخرا حيث كان على قائمة اغتيالات رجل عصابات يدعى لورانس بيشنوي، وهو المتهم بقتل مغني الراب الهندي سيدهو موس، الذي قُتل بـ30 طلقة نارية في نهاية مايو الماضى.

مستشفى النجوم|هايدي موسى وشادي شامل داخل المستشفى.. ومصطفى درويش يعاني من تهتك حاد

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية وحالات مرضية خاصة، جعلتهم حديث السوشيال ميديا، حيث يهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار، وهذه أبرز تطوراتهم الصحية.