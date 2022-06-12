ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في السعودية

تصدر سعر أسطوانة الغاز أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث، جوجل، في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم.

وذكرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في السعودية أو ما يُعرف باسم "جازكو" في رد على استفسار وردها على تويتر قائلة: "نحيطكم بأنّ سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال، وسعر اللتر لتعبئة الخزان المستخدم 0.90 ريال.."

وأكدت الشركة أن "هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل أجور النقل من محطات التوزيع إلى مواقع البيع".

وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت أن تطبيق تعديل أسعار منتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداءً من 12 ذي القعدة 1443هـ الموافق 11 يونيو 2022م.

يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، يتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الخميس الماضي، عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل 10 أسهم مملوكة من المساهمين وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس 12 مايو 2022.

وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم المباعة بلغ نحو 290.5 ألف سهم، فيما بلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم نحو 12.009 مليون ريال. وبلغ متوسط سعر البيع 41.34 ريال للسهم.

ويكون تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين 9 يونيو 2022.