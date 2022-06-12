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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت قذائف مدفعية في استعراض للقوة

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأحد عدة طلقات مدفعية بين الساعة 8:07 صباحًا والساعة 11:03 صباحًا بالتوقيت المحلي لبيونج يانج، في استعراض آخر للقوة بعد يوم من تعهد الزعيم كيم يونج أون بتعزيز القوة العسكرية للدولة المنعزلة.

ولم تدل هيئة الأركان المشتركة بتفاصيل أخرى لكنها أضافت أنها قررت إصدار بيان في وقت متأخر من المساء لأن الطلقات كانت من النوع التقليدي ، بمدى قصير نسبيًا ومن ارتفاع منخفض.

ويأتي إطلاق نيران المدفعية في الوقت الذي قدم فيه كيم يوم السبت أهدافًا لتعزيز القوة العسكرية للبلاد وأبحاث الدفاع لحماية الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، كما اختتم الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري (WPF) الذي عقد الأسبوع الماضي. 

 قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون ديونج اليوم الأربعاء، إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأخيرة يعد استفزازًا خطيرًا منها للدول المجاورة وحلفائها.
 

وأضاف هيون ديونج- عقب محادثاته مع نظيريه الأمريكي والياباني في سول- أن الدول الثلاث تعمل على نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.
 

ومن جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية الكوري الجنوبي -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- أن الأبواب مفتوحة لإجراء حوار بناء مع بيونج يانج، فيما أشارت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان أن "العالم سيرد بشكل قوي وحاسم على أي تجارب نووية تجريها كوريا الشمالية".

كوريا الشمالية وزير الخارجية كيم يونج اون هيئة الأركان المشتركة السلاح النووي ويندي شيرمان نائب وزير الخارجية

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