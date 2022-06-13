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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة تجميل تكشف عن قواعد استخدام المكياج بشكل صحيح في الصيف

مكياج
مكياج

ثبات المكياج حلم أي فتاة في أي من فصول السنة، ولكن في فصل الصيف تحديدا وبسبب ارتفاع حرارة الجو والتعرق المستمر قد يكون الحفاظ على ثبات المكياج أمرا مستحيلا، إلا إذا اتبعتي هذه الخطوات.

 

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تقول خبيرة التجميل ألفت هندي، إن وضع المكياج في فصل الصيف له قواعد يجب اتباعها حتى تحصلي على مكياج ثابت، فقبل استخدام التونر، عالجي بشرتك ببعض الكريم المرطب وضعي البرايمر، سيساعد ذلك على ثبات مكياجك لفترة أطول، وهي ميزة إضافية في يوم حار.

وأضافت ألفت هندي لا تستخدمي مستحضرات التجميل بأصابعك، فقط استخدمي الإسفنج وفرش المكياج كبديل، سيسمح لك ذلك بوضع طبقة رقيقة من المكياج، وهو حل مثالي للخروج في حرارة الصيف.

وأوضحت خبيرة التجميل في كثير من الأحيان، يفشل مكياجنا في اجتياز تحدي الحرارة ويبدأ في الذوبان، لذلك، يجب أن تكون قاعدتك الذهبية هي أنه كلما كان المكياج أقل، كان ذلك أفضل، كل ما تحتاجين هو مزيج بسيط من كريم الترطيب والكونسيلر والماسكارا يكفي لرؤيتك خلال أشهر الصيف.

وأشارت خبيرة التجميل تجعل حرارة الصيف ظلال العيون الكريمية تتخثر وتتحول إلى كتل صغيرة في جميع أنحاء جفونك، هذا يعطي وجهك مظهرا غير جميل، لتجنب المشكلة، جربي استخدام ظلال العيون السائلة، هذه الظلال سهلة الاستخدام ويمكن تطبيقها بالتساوي على كامل منطقة الوجه، ويمتصها الجلد بسرعة وتبقى على وجهك لفترة طويلة دون تلطيخ أو ذوبان.

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