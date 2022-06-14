سعر الدولار في البنوك اليوم 14-6-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار قرشين إثنين علي مستوي البنوك العاملة بمصر.



قال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه سجل 18.66 جنيها للشراء و 18.74 جنيها للبيع.



سجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنك

أبوظبي الأول.



وبلغ سعر الدولار نحو 18.65 جنيها للشراء و 18.75 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، المشرق، الكويت الوطني، قناة السويس، بوم،أبوظبي التجاري، العبي الإفريقي الدولي".



ووصل سعر الدولار نحو 18.67 جنيها للشراء و 18.75 جنيها للبيع ج في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، فيصل الإسلامي.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.73 جنيها لبيع في بنك" البركة، قطر الوطني الأهلي QNB،كريدي أجريكول.



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.69 جنيها للشراء و 18.75 جنيها للبعي في بنوك " التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي"

أعلي سعر لـ الدولار



ووصل أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نحو 18.7 جنيها للشراء و 18.75 جنيها للبيع في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك.

