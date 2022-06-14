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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة | أضرار تناول المشروبات الغازية بكثرة.. وفوائد الموز

المشروبات
المشروبات

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

يحمي من أمراض عديدة.. تعرف على فوائد الموز

يعتبر الموز مصدرًا لذيذًا ومريحًا لبعض العناصر الغذائية المهمة، وتساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على التحكم في ضغط الدم لأنها تساعدك على التخلص من المزيد من الصوديوم، يعمل البوتاسيوم أيضًا على إرخاء جدران الأوعية الدموية ، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

 

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يحمي القلب.. تعرف على فوائد الخوخ

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خبير يحذر من سمنة الأطفال: تؤدي لإصابتهم بمرض السكري

 

مع ارتفاع درجات الحرارة.. أضرار تناول المشروبات الغازية بكثرة

مع ارتفاع درجات الحرارة يميل العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الغازية، ولكن تناول المشروبات الغازية بكثرة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية.
 

أهمها حماية القلب.. تعرف على فوائد تناول دقيق القمح الكامل

دقيق القمح الكامل غني أيضًا بالفيتامينات B-1 و B-3 و B-5 جنبًا إلى جنب مع الريبوفلافين والفولات. 

كما أنه يحتوي على المزيد من الحديد والكالسيوم والبروتين والمواد المغذية الأخرى أكثر من دقيق الأبيض.

 

علاج حب الشباب.. للبشرة الدهنية والجافة والحساسة

يعد علاج حب الشباب للبشرة الدهنية والحساسة من أصعب علاجات البشرة ولذلك يجب متابعة العلاج الطبي الصحيح مع متخصص الجلدية والبعد عن المراكز التجميلية

الموز القمح الكامل اضرار المشروبات الغازية على الجنين البشرة الحساسة نشرة المرأة

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