نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

يعتبر الموز مصدرًا لذيذًا ومريحًا لبعض العناصر الغذائية المهمة، وتساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على التحكم في ضغط الدم لأنها تساعدك على التخلص من المزيد من الصوديوم، يعمل البوتاسيوم أيضًا على إرخاء جدران الأوعية الدموية ، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

مع ارتفاع درجات الحرارة يميل العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الغازية، ولكن تناول المشروبات الغازية بكثرة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية.



دقيق القمح الكامل غني أيضًا بالفيتامينات B-1 و B-3 و B-5 جنبًا إلى جنب مع الريبوفلافين والفولات.

كما أنه يحتوي على المزيد من الحديد والكالسيوم والبروتين والمواد المغذية الأخرى أكثر من دقيق الأبيض.

يعد علاج حب الشباب للبشرة الدهنية والحساسة من أصعب علاجات البشرة ولذلك يجب متابعة العلاج الطبي الصحيح مع متخصص الجلدية والبعد عن المراكز التجميلية