لخلافات على الري.. مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلاف على أولوية ري الأرض بقرية العقال البحرى بمركز البداري محافظة أسيوط.

تلقت مديرية الأمن بأسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود حالة وفاة ومصاب.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص مقتل "ياسر .أ.ع" 28 عامًا، وإصابة" محمد.ح.ع" 52 عامًا.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، بينما دلت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة أولوية ري الأرض الزراعية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى البداري المركزي وتحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.