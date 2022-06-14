اضطراب الجهاز الهضمي.. أعراض نقص البوتاسيوم في الدم

هنالك العديد من الأسباب وراء نقص البوتاسيوم في الدم، ويتمثل السبب الأكثر شيوعاً وراء فرط نقص البوتاسيوم التقيؤ أو الإسهال أو كلاهما. وفي الحالات النادرة فقط يرجع سبب نقص البوتاسيوم إلى عدم تناول الطعام الذي يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.

أعراض نقص البوتاسيوم

وتعتمد معالجة نقص البوتاسيوم على السبب الكامن وقد تتضمن تناول مكملات البوتاسيوم، ولكن يجب ان تتحدث مع الطبيب أولا؛ حيث يلعب البوتاسيوم دورًا كبيرًا في في تنظيم انقباض وانبساط عضلات الجسم بشكل سليم، كما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز الدوران، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.









ويتم الكشف عن نقص البوتاسيوم في أغلب الحالات عند إجراء اختبار تحليل الدم بسبب مرض معين أو تناول الأدوية المدرة للبول، وقد يتسبب نقص البوتاسيوم بعض الأعراض، مثل : الضعف، الإرهاق، والتشنجات العضلية، الإمساك، ويعتبر عدم انتظام ضربات القلب (اختلال نظم القلب) من أكثر مضاعفات نقص البوتاسيوم إثارةً للقلق خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلة كامنة في القلب، ومن أهم أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم، ما يلي :

- اضطرابات الجهاز الهضمي :

يوجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي للإصابة باضطرابات الهضم ومنها نقص البوتاسيوم، إذ إن تواجد البوتاسيوم في الجسم بمستويات مناسبة يساعد على انقباض عضلات القناة الهاضمة لتسهيل عملية الهضم، ولكن عندما تنخفض مستويات البوتاسيوم في الجسم فإن هذا قد يؤدي إلى عدم تلقي الإشارات العصبية الضرورية التي تعلمه بضرورة قيامه بإصدار أوامر تؤدي لانقباض وانبساط القناة الهاضمة. لذا فإن من أعراض نقص البوتاسيوم حصول اضطرابات هضمية، مثل: النفخة، والغازات، والإمساك.



- ارتفاع ضغط الدم :

ومن العوامل التي قد تحفز ارتفاع ضغط الدم حصول انخفاض في مستويات البوتاسيوم في الجسم.لذا للحفاظ على ضغط الدم ضمن مستويات صحية وسليمة حاول تقليل ما تتناوله من الصوديوم، وزيادة نسبة ما تتناوله من البوتاسيوم؛ حيث يساعد البوتاسيوم عمومًا على ترخية الأوعية الدموية ومنع انقباضها، ومنع ارتفاع ضغط الدم .



- التعب والإرهاق الدائمين :

من أعراض نقص البوتاسيوم التي عادة ما تظهر قبل غيرها من الأعراض الشعور بالتعب والإرهاق الدائمين، ولكن عليك أن تدرك أن للتعب والإرهاق المستمرين أسباب أخرى محتملة كذلك، ويساعد البوتاسيوم على تنظيم حركات انقباض وانبساط العضلات، ولكن عندما تنخفض مستوياته عن الحد المطلوب فإن هذا قد يؤدي إلى ضعف قدرة العضلات على الانقباض والانبساط كالمعتاد. كما أن نقص البوتاسيوم قد يؤثر على قدرة الجسم على تفكيك العناصر الغذائية والاستفادة منها، وقد يتسبب في خلل في إنتاج الأنسولين في الجسم.



- صعوبة في التنفس :

قد يتسبب النقص الحاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم بمشكلات واضطرابات في التنفس، إذ إن البوتاسيوم ضروري لتنظيم انتقال الإشارات العصبية التي تتسبب في انقباض أو انبساط الرئتين، وعند انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم فإن هذا قد يتسبب بخلل في عمليات انقباض وانبساط الرئتين المعتادة، كما قد يتسبب باضطراب في نبضات القلب ما يؤدي عامة الى نشأة مشكلات واضطرابات في التنفس.

أعراض نقص البوتاسيوم





- التخدير والتنميل :

من أعراض نقص البوتاسيوم الشعور المستمر بالخدر والتنميل في الجسم خاصةً في القدمين والذراعين، إذ إن البوتاسيوم ضروري وهام لعمل الأعصاب، وأي نقص فيه قد يضعف الجهاز العصبي ويدخل بوظائفه.



- اضطرابات في نبضات القلب :

ويعتبر اضطراب نبضات القلب ليس مشكلة من الممكن الاستهانة بها، بل يجب أن يحصل المصاب على عناية ومتابعة طبية فورية، وقد يتسبب النقص الحاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم والإصابة بحالة خطيرة من اضطرابات نبض القلب، خاصةً لدى المصابين بأمراض القلب.



- تشنجات وآلام في العضلات :

من أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم نشأة تشنجات ونوع من الرفة اللا إرادية في عضلات الجسم، حيث أن وجود مستويات مناسبة من البوتاسيوم ضروري لتنظيم انتقال الإشارات العصبية القابضة والباسطة من وإلى العضلات. كما أن آلام العضلات وتشنجها في مختلف أنحاء الجسم عمومًا قد يكون مؤشرًا على نقص شديد في مستويات البوتاسيوم، وبالتالي عدم حصول الخلايا فيها على التغذية اللازمة، الأمر الذي قد يسبب تمزق الخلايا وبالتالي ألم العضلات.



- التقلبات المزاجية :

نظرًا لأن نقص البوتاسيوم يؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي فإن انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم قد يتسبب في الإخلال بإشارات الدماغ العصبية، وبالتالي حصول تغيرات مزاجية كبيرة لدى المصاب.