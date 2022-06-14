عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اضطراب الجهاز الهضمي.. أعراض نقص البوتاسيوم في الدم

صدى البلد

هنالك العديد من الأسباب وراء نقص البوتاسيوم في الدم، ويتمثل السبب الأكثر شيوعاً وراء فرط نقص البوتاسيوم التقيؤ أو الإسهال أو كلاهما. وفي الحالات النادرة فقط يرجع سبب نقص البوتاسيوم إلى عدم تناول الطعام الذي يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.

 

أعراض نقص البوتاسيوم

وتعتمد معالجة نقص البوتاسيوم على السبب الكامن وقد تتضمن تناول مكملات البوتاسيوم، ولكن يجب ان تتحدث مع الطبيب أولا؛ حيث يلعب البوتاسيوم دورًا كبيرًا في في تنظيم انقباض وانبساط عضلات الجسم بشكل سليم، كما يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز الدوران، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي. 

 

نقص البوتاسيوم في الحمل.. الاعراض والاضرار

دراسة : إغلاق كورونا تسبب في وفاة 170 ألف شخص بأمريكا



ويتم الكشف عن نقص البوتاسيوم في أغلب الحالات عند إجراء اختبار تحليل الدم بسبب مرض معين أو تناول الأدوية المدرة للبول، وقد يتسبب نقص البوتاسيوم بعض الأعراض، مثل : الضعف، الإرهاق، والتشنجات العضلية، الإمساك، ويعتبر عدم انتظام ضربات القلب (اختلال نظم القلب) من أكثر مضاعفات نقص البوتاسيوم إثارةً للقلق خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلة كامنة في القلب، ومن أهم أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم، ما يلي :
- اضطرابات الجهاز الهضمي :
يوجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي للإصابة باضطرابات الهضم ومنها نقص البوتاسيوم، إذ إن تواجد البوتاسيوم في الجسم بمستويات مناسبة يساعد على انقباض عضلات القناة الهاضمة لتسهيل عملية الهضم، ولكن عندما تنخفض مستويات البوتاسيوم في الجسم فإن هذا قد يؤدي إلى عدم تلقي الإشارات العصبية الضرورية التي تعلمه بضرورة قيامه بإصدار أوامر تؤدي لانقباض وانبساط القناة الهاضمة. لذا فإن من أعراض نقص البوتاسيوم حصول اضطرابات هضمية، مثل: النفخة، والغازات، والإمساك.

- ارتفاع ضغط الدم :
ومن العوامل التي قد تحفز ارتفاع ضغط الدم حصول انخفاض في مستويات البوتاسيوم في الجسم.لذا للحفاظ على ضغط الدم ضمن مستويات صحية وسليمة حاول تقليل ما تتناوله من الصوديوم، وزيادة نسبة ما تتناوله من البوتاسيوم؛ حيث يساعد البوتاسيوم عمومًا على ترخية الأوعية الدموية ومنع انقباضها، ومنع ارتفاع ضغط الدم .

- التعب والإرهاق الدائمين :
من أعراض نقص البوتاسيوم التي عادة ما تظهر قبل غيرها من الأعراض الشعور بالتعب والإرهاق الدائمين، ولكن عليك أن تدرك أن للتعب والإرهاق المستمرين أسباب أخرى محتملة كذلك، ويساعد البوتاسيوم على تنظيم حركات انقباض وانبساط العضلات، ولكن عندما تنخفض مستوياته عن الحد المطلوب فإن هذا قد يؤدي إلى ضعف قدرة العضلات على الانقباض والانبساط كالمعتاد. كما أن نقص البوتاسيوم قد يؤثر على قدرة الجسم على تفكيك العناصر الغذائية والاستفادة منها، وقد يتسبب في خلل في إنتاج الأنسولين في الجسم.

- صعوبة في التنفس :
قد يتسبب النقص الحاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم بمشكلات واضطرابات في التنفس، إذ إن البوتاسيوم ضروري لتنظيم انتقال الإشارات العصبية التي تتسبب في انقباض أو انبساط الرئتين، وعند انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم فإن هذا قد يتسبب بخلل في عمليات انقباض وانبساط الرئتين المعتادة، كما قد يتسبب باضطراب في نبضات القلب ما يؤدي عامة الى نشأة مشكلات واضطرابات في التنفس.

 

أعراض نقص البوتاسيوم



- التخدير والتنميل :
من أعراض نقص البوتاسيوم الشعور المستمر بالخدر والتنميل في الجسم خاصةً في القدمين والذراعين، إذ إن البوتاسيوم ضروري وهام لعمل الأعصاب، وأي نقص فيه قد يضعف الجهاز العصبي ويدخل بوظائفه.

- اضطرابات في نبضات القلب :
ويعتبر اضطراب نبضات القلب ليس مشكلة من الممكن الاستهانة بها، بل يجب أن يحصل المصاب على عناية ومتابعة طبية فورية، وقد يتسبب النقص الحاد في مستويات البوتاسيوم في الجسم والإصابة بحالة خطيرة من اضطرابات نبض القلب، خاصةً لدى المصابين بأمراض القلب.

- تشنجات وآلام في العضلات :
من أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم نشأة تشنجات ونوع من الرفة اللا إرادية في عضلات الجسم، حيث أن وجود مستويات مناسبة من البوتاسيوم ضروري لتنظيم انتقال الإشارات العصبية القابضة والباسطة من وإلى العضلات. كما أن آلام العضلات وتشنجها في مختلف أنحاء الجسم عمومًا قد يكون مؤشرًا على نقص شديد في مستويات البوتاسيوم، وبالتالي عدم حصول الخلايا فيها على التغذية اللازمة، الأمر الذي قد يسبب تمزق الخلايا وبالتالي ألم العضلات.

- التقلبات المزاجية :
نظرًا لأن نقص البوتاسيوم يؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي فإن انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم قد يتسبب في الإخلال بإشارات الدماغ العصبية، وبالتالي حصول تغيرات مزاجية كبيرة لدى المصاب.

البوتاسيوم نقص البوتاسيوم أعراض نقص البوتاسيوم مكملات البوتاسيوم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

حب من طرف واحد.. نهاية مأساوية لطبيبة أسنان تخلصت من حياتها بمصر الجديدة

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

موضوعات متعلقة

أحذر.. نقص مجموعة فيتامينات B يصيبك بالسرطان

للطلاب.. فيتامينات تساعد على تنمية القدرات العقلية والتركيز

8 فيتامينات مهمة لصحة الشعر.. تعرفي عليها

التعب الدائم.. تعرف على أعراض نقص البوتاسيوم

ترشيحاتنا

اضطراب الجهاز الهضمي.. أعراض نقص البوتاسيوم في الدم

طارق شوقي يهدي طلاب المدارس ألعابا تعليمية عبر بنك المعرفة المصري

أحمد حسن: إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر رغم الهزيمة أمام كوريا

اليوم الوطني لختان الإناث..بدور فجرت القضية..وحقوقيون: لا علاقة له بالطب أو الدين

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

اليونسكو: إبراز تفاصيل تجربة مصر في تطوير التعليم بقمة نيويورك.. سبتمبر المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

فيديو

تعرف على رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

انكسار الموجة الحارة.. توقعات الأرصاد للأيام القادمة وأمطار بهذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ