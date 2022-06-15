ميدو للمطالبين برحيل اتحاد الكرة: بتسلموا رقبتكوا لأبوريدة ومجاهد وهترجعوا تعيطوا |فيديو

رفض أحمد حسام ميدو النغمة التي تتردد حالياً، والتي تطالب باستقالة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بسبب تراجع مستوى منتخب مصر الوطني.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من يتحدث عن استقالة اتحاد الكرة المصري لا يعلمون أبعاد هذا القرار، وهناك من حارب ليجعل أي مسئول يدير الكرة المصرية فاشلا، وذلك بسبب فشلهم السابق".

وأضاف: "استقالة اتحاد الكرة الحالي، ستؤدي إلى تعيين لجنة مؤقتة من جانب فيفا لإدارة الكرة المصرية واللجان المؤقتة يتم تعيينها للدول غير القادرة على إدارة شئونها الرياضية".

وواصل: "احنا ما صدقنا خلصنا من اللجان المعينة، هنرجعلها تاني، هل احنا حمل ده؟ في ناس عايزة تفضل تتحكم في الكورة المصرية والناس دي مشيت خلاص لكن لسه ليهم دروعهم الإعلامية اللي بيحاربوا أي حد في الكرسي حالياً".

واختتم حديثه قائلا: "ما صدقنا عملنا انتخابات وفي جمعية عمومية اختارت، والناس اللي بتطالب باستقالة اتحاد الكرة هل انتوا عارفين أبعاد القرار، هل انتوا فاكرين ان محمود طاهر هييجي مثلا ووجوه جديدة هتيجي تدير الكرة المصرية.. لا ده مش هيحصل انتوا بتسلموا رقبتكوا لهاني أبوريدة وأحمد مجاهد تاني وهما دول اللي هيعينوا ناس تبعهم وهنرجع تاني لنفس الأسماء، الفكرة دي فكرة فاشلة، وهترجعوا تعيطوا وافتكروا إن الأهلي لعب كأس العالم للأندية من غير الدوليين بسبب فشل لجنة مجاهد في الإدارة".

