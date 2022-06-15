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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يرفض اكتساب الفلسطيني محمد البحيصي الجنسية المصرية

الداخلية
الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 1063 لسنة 2022 بشأن طلب فلسطيني الجنسية اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته.

وتضمن قرار وزير الداخلية، رفض طلب محمد عبدالرحمن يوسف البحيصي "فلسطيني الجنسية" من مواليد القاهرة بتاريخ 27 أغسطس 1981، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته السيدة زينب حسين أحمد.

وجاء قرار وزير الداخلية طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواع أمنية.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

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