سرقوا 83 مليون جنيه.. الداخلية: ضبط 4 عصابات لتوظيف الأموال.. فيديو

توجه وزارة الداخلية بكل حسم ضربات أمنية موجعة لعصابات جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم استمرارا لمواجهة الإدارة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 تشكيلات عصابية بمحافظات الشرقية والغربية والإسكندرية قاموا بالإستيلاء على 83.200 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والإستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية متفق عليها إلا أنهم امتنعوا عن سدادها ورفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها.

ونجحت أجهزة الداخلية في ضبط 6 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بعدد من المحافظات بإجمالي مبالغ بلغت 15.6 مليون جنية .

الداخلية تحذر من عمليات سرقة بطاقات الدفع

وطالبت وزارة الداخلية المواطنين الحذر في التعامل مع هذه الإدعاءات الكاذبة لأنه لا يوجد جهاز مصرفي أو جهة حكومية تطلب من المواطنين بيانات حساباتهم البنكية، وسرعة الإبلاغ عن هذه الوقائع لضبط مرتكبيها.

ورصدت وزارة الداخلية تعرض عدد من المواطنين لعمليات نصب، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم.

وكشفت تحريات الأموال العامة أن التشكيل تقوم عناصره بالاتصال بالمواطنين تحت زعم أنهم موظفين خدمة عملاء بنوك أو شركات محمول أو جهات حكومية وتقوم بإيهامهم بفوزهم بجوائز أو منح من الجهات الحكومية.

وشرحت التحريات تمكن المتهمين من الاستيلاء على بطاقات الدفع الخاصة بالمواطنين وسرقة الأموال منها، واستخدامها في مواقع شراء على الإنترنت.