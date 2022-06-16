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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 80 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

مواد بترولية
مواد بترولية

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها .


تمكنت جهود الحملات ضبط (80200 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 80،92") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

السوق السوداء تموين السيارات مواد بترولية حملات مكبرة الرقابة على الاسواق

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