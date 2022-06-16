الديلي ميل: الصين تلقت إشارات من الكائنات الفضائية ثم حذفت التقرير.. صور

قالت صحيفة “الديلي ميلي” البريطانية إن وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، ومقرها العاصمة بكين، أعلنت عبر موقعها الرسمي أنها ربما تكون قد رصدت إشارات من الكائنات الفضائية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن وسائل الإعلام الحكومية في الصين كشفت عن رصد إشارات من الفضاء الخارجي، ثم حذف موقع العلوم المدعوم من الدولة في الصين التقرير في ظروف غامضة.

وأوضحت الصحيفة أنها نقلت في تقرير صادر عن موقع «ساينس اند تكنولوجي ديلي»، الصحيفة الرسمية للوزارة الصينية، أنها اكتشفت الإشارات غير العادية باستخدام تلسكوب «Sky Eye» في مقاطعة قويتشو.

وتم إطلاق التلسكوب الكروي ذي الفتحة البالغ ارتفاعها 500 متر Sky Eye، والمعروف أيضا باسم FAST، مرة أخرى في سبتمبر 2020 للبحث عن إشارات خارج كوكب الأرض.

ورغم حذف التقرير العلمي والخاص بطبيعة الحياة خارج كوكب المريخ، إلا أن التقرير لقي انتشارا واسعا على شبكة التواصل الاجتماعي Weibo وتم التقاطه من قبل وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك تلك التي تديرها الدولة.

ونقل موقع «Science and Technology Daily» الصيني الحديث تقريرا عن تشانج تونجيه، كبير العلماء في فريق بحث عن حضارة خارج كوكب الأرض، والذي شاركت في تأسيسه جامعة بكين نورمال، والمرصد الفلكي الوطني في الصين، وجامعة كاليفورنيا.

واكتشف الفريق مجموعتين من الإشارات المجهولة في عام 2020 أثناء معالجة البيانات التي تم جمعها في عام 2019، كما وجدت إشارة أخرى غامضة وملفتة في عام 2022 أثناء مراقبة الكواكب الخارجية خارج نظامنا الشمسي.

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أنه على الرغم من عدم اكتشاف أي علامات واضحة على وجود حياة، إلا أن إمكانية وجود بيولوجيا خارج كوكب الأرض - المنطق العلمي يدعمها - أصبح معقولا بشكل متزايد.