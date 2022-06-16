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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: الصين على الجانب الخاطئ من التاريخ بحرب أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها، الأربعاء، بشأن انحياز الصين لروسيا، محذرة من أن الدول التي تنحاز إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في غزو أوكرانيا تقف "على الجانب الخاطئ من التاريخ".

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "تدعي الصين أنها محايدة، لكن سلوكها يوضح أنها لا تزال تستثمر في علاقات وثيقة مع روسيا.

جاء ذلك تعليقا على تأكيد الرئيس الصيني شي جينبينج خلال اتصال هاتفي مع بوتين أن بلاده تدعم "سيادة وأمن" روسيا.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده مستعدة لتطوير التعاون الثنائي المستقر مع روسيا، مشيرا إلى أن الجانب الصيني مستعد للتعاون مع الجانب الروسي لضمان التنمية المستقرة وطويلة الأجل للتعاون التجاري الثنائي.

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ونوه بالديناميكية الجيدة لتنمية العلاقات رغم الأحداث الجارية في العالم.

وأضاف: "منذ بداية هذا العام، على الرغم من التغيرات العالمية وعدم الاستقرار في العالم حافظت العلاقات الصينية الروسية على قوة دفع جيدة للتنمية".

كما أكد الرئيس الصيني لبوتين استعداده لمساعدة روسيا في شؤون الأمن القومي.

يشار إلى أن الصين أصبحت أكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية. كما تم افتتاح أول جسر للسيارات بين روسيا والصين في بلاجوفيشتشينسك في 10 يونيو. وكانت الشاحنات محملة بزيت فول الصويا إلى الصين. وسيكون الجسر الجديد مجانيا للسفر حتى نهاية شهر أغسطس.

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